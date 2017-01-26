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В Госдуме дорабатывается законопроект об учете осужденных за педофилию

Общество
26 января, 9:47 UTC+3 Москва Москва 26, января. /ТАСС
Парламентарии также обсуждают вопрос, нужно ли давать педофилам право на условно-досрочное освобождение
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Москва, 26 января. /ТАСС/. Законопроект об учете лиц, осужденных за педофилию, дорабатывается в настоящее время а Госдуме. Он позволит снизить риск допуска таких граждан к работе с детьми, сообщил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

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Ранее следственные органы организовали проверку по информации СМИ о совершении противоправных действий некоторыми преподавателями одной из московских школ в отношении учеников. Из сообщения одного из интернет-изданий следует, что на протяжении долгого времени преподаватели, в том числе директор учебного заведения, расположенного на юго-западе Москвы, вывозили учащихся в детские лагеря, где совершали в их отношении действия сексуального характера. По данным СМИ, посягательства на половую свободу и неприкосновенность детей происходили также на территории школы.

"Педофилия - это все-таки диагноз медицинский, и в какой то мере люди, предрасположенные к этому, стараются уже на стадии получения образования попасть в систему, туда, где находятся дети", - поделился своим мнением Онищенко. По его словам, на рассмотрении в Госдуме недавно был законопроект о поправках в действующее законодательство, касающийся профилактики сексуальных домогательств в отношении несовершеннолетних, но он был отклонен из-за претензий к четкости формулировок.

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"Произошло достаточно редкое явление в Госдуме: хотя закон и был отклонен, но было принято решение создать рабочую группу, которая более тщательно проработает документ, чтобы его все-таки принять", - сообщил Онищенко. По словам депутата, законопроект предполагает, в частности, ведение учета людей, которые по суду признаны педофилами.

"Если такой будет принят, появится правовая основа…. К сожалению, они попадают под статью закона, когда могут условно-досрочно освободиться и, как правило, так и происходит: их осуждают, а они через два года выходят", - сказал Онищенко. По его данным, вопрос, нужно ли давать педофилам право на условно-досрочное освобождение, также обсуждается в рамках поправок. Депутат полагает, что надо привлекать к разбору ситуации вокруг московской школы гражданское общество, в частности, родительские ассоциации.

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