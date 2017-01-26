Санкт-Петербургская епархия РПЦ открыта для диалога с музейным сообществом по Исаакию

Губернатор: стадион "Ростов-Арена" планируется сдать почти на два месяца раньше срокаСпорт 26 января, 16:04
Airbus авиакомпании Finnair готовится к экстренной посадке в ШереметьевеПроисшествия 26 января, 16:02
Конференция ВЭО, посвященная столетию российских революций XX века, прошла в ПетербургеНовости партнеров 26 января, 15:54
В "Восточный порт" доставили инновационную судопогрузочную машинуТранспорт 26 января, 15:54
В Иркутской области арестованы два главаря группы бутлегеровПроисшествия 26 января, 15:54
Организаторы Гран-при России "Формулы-1" усовершенствуют систему безопасностиСпорт 26 января, 15:53
Чествование ветерана ХК "Спартак" Якушева пройдет 3 февраля в "Парке легенд"Спорт 26 января, 15:50
"112 Украина": радикалы намерены заблокировать железные дороги ДонбассаМеждународная панорама 26 января, 15:48
РПЦ просит расширить школьный курс "Основы религиозных культур и светской этики"Общество 26 января, 15:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Санкт-Петербургская епархия РПЦ открыта для диалога с музейным сообществом по любым вопросам, в том числе по Исаакиевскому собору. Такую позицию озвучила ТАСС руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова, комментируя ситуацию вокруг обращения главы Союза музеев России Михаила Пиотровского к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой отозвать ходатайство о передаче Исаакиевского собора.
Ранее пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков сообщил, что предстоятель РПЦ "открыт к диалогу по этому вопросу, в том числе и с уважаемым Михаилом Борисовичем, с которым он лично знаком и неоднократно встречался". "Патриарх всегда был открыт для диалога с музейным сообществом, и так же открыта для диалога Санкт-Петербургская епархия", - отметила в свою очередь Родоманова.
"Санкт-Петербургская епархия, безусловно, с большим уважением относится к Михаилу Борисовичу (Пиотровскому - прим. ТАСС) и его праву обращаться к святейшему патриарху, высказывать свою точку зрения", - отметила официальный представитель Санкт-Петербургской митрополии. Родоманова подчеркнула, что "любые другие заявления, в том числе высказываемые в СМИ священнослужителями епархии, являются личной позицией".
Накануне Союз музеев России опубликовал обращение своего президента Михаила Пиотровского к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу по вопросу предполагаемой передачи Русской Православной церкви Исаакиевского собора. Пиотровский обратил внимание патриарха на то, что предполагаемая передача собора вызвала противоречивую реакцию в обществе, спровоцировала публичные конфликты и противостояние людей с разным отношением к этой проблеме. Он предложил предстоятелю РПЦ рассмотреть вопрос о временном отзыве ходатайства Санкт-Петербургской епархии о передаче Исаакиевского собора. Это, по мнению президента Союза музеев России, позволит остановить общественное противостояние и найти наиболее мудрое и справедливое решение.