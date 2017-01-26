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Санкт-Петербургская епархия РПЦ открыта для диалога с музейным сообществом по Исаакию

Общество
26 января, 15:57 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 26, января. /ТАСС
Так в епархии прокомментировали ситуацию вокруг обращения главы Союза музеев России к патриарху с просьбой отозвать ходатайство о передаче собора
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Санкт-Петербургская епархия РПЦ открыта для диалога с музейным сообществом по любым вопросам, в том числе по Исаакиевскому собору. Такую позицию озвучила ТАСС руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова, комментируя ситуацию вокруг обращения главы Союза музеев России Михаила Пиотровского к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой отозвать ходатайство о передаче Исаакиевского собора.

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Ранее пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков сообщил, что предстоятель РПЦ "открыт к диалогу по этому вопросу, в том числе и с уважаемым Михаилом Борисовичем, с которым он лично знаком и неоднократно встречался". "Патриарх всегда был открыт для диалога с музейным сообществом, и так же открыта для диалога Санкт-Петербургская епархия", - отметила в свою очередь Родоманова.

"Санкт-Петербургская епархия, безусловно, с большим уважением относится к Михаилу Борисовичу (Пиотровскому - прим. ТАСС) и его праву обращаться к святейшему патриарху, высказывать свою точку зрения", - отметила официальный представитель Санкт-Петербургской митрополии. Родоманова подчеркнула, что "любые другие заявления, в том числе высказываемые в СМИ священнослужителями епархии, являются личной позицией".

Накануне Союз музеев России опубликовал обращение своего президента Михаила Пиотровского к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу по вопросу предполагаемой передачи Русской Православной церкви Исаакиевского собора. Пиотровский обратил внимание патриарха на то, что предполагаемая передача собора вызвала противоречивую реакцию в обществе, спровоцировала публичные конфликты и противостояние людей с разным отношением к этой проблеме. Он предложил предстоятелю РПЦ рассмотреть вопрос о временном отзыве ходатайства Санкт-Петербургской епархии о передаче Исаакиевского собора. Это, по мнению президента Союза музеев России, позволит остановить общественное противостояние и найти наиболее мудрое и справедливое решение.

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Передача Исаакиевского собора РПЦ
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Кирилл (патриарх) Пиотровский, Михаил Борисович
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