В Пензе открыли пункт обогрева для жильцов замерзающих квартир

ПЕНЗА, 26 января. /ТАСС/. Администрация города Пензы развернула мобильный пункт обогрева для людей, оставшихся в своих квартирах ночью в двадцатиградусный мороз без тепла из-за аварии на ТЭЦ-1. Об этом сегодня корр. ТАСС сообщили в оперативном штабе, развернутом для ликвидации последствий ЧП на ТЭЦ.

"Мобильный пункт обогрева разворачивается в санатории имени Володарского в микрорайоне Ахуны. В нем могут разместиться все жители города, у кого в квартирах холодно, и там переночевать", - сообщили корр. собеседник агентсва.

По данным городского оперативного штаба, без тепла остаются 471 жилой дом, более 30 соцобъектов - семь больниц, более 24 образовательных учреждений. Восстановительные работы на теплопроводе ведут четыре аварийных бригады ПАО "Т-Плюс". Городские аварийные службы перешли на круглосуточный режим работы.

Часть образовательных учреждений Пензы 27 января могут не открыться из-за аварии, заявил на заседании оперативного штаба начальник управления образования Пензы Юрий Голодяев. "Определяться по каждой школе и детсадах будем индивидуально. Попросим по возможности оставить детей дома. Попробуем в детских садах организовать работу дежурных групп, чтобы в одном помещении хотя бы установить тепловые пушки, куда можно отправить детей. По занятиям в школе - там, где прогреют, все будет в рабочем порядке, там, где температура не позволит, - попросим всех детей оставить дома", - сказал Голодяев.

По его словам, сейчас средняя температура в разных объектах от 15 до 20 градусов. "Все директора учреждений докладывают о ситуации каждые полчаса. 40 школ 20 детсадов и восемь учреждений допобразования - все директора на местах, мы их не отпустим, пока система не заработает", - добавил Голодяев.

По данным оперативного штаба, пациентам больниц, оставшихся без тепла, розданы одеяла. На заседании штаба было отмечено, что самая серьезная ситуация отмечена в Железнодорожной больнице Пензы, где в стационаре размещено 106 человек. Пациентов пытаются ограничить в использовании обогревателей, так как "идет колоссальная нагрузка на электрические сети".

По данным городского оперативного штаба, без тепла остаются 471 жилой дом, более 30 соцобъектов - семь больниц, более 24 образовательных учреждений. Восстановительные работы на теплопроводе ведут четыре аварийных бригады ПАО "Т-Плюс" . Городские аварийные службы перешли на круглосуточный режим работы.