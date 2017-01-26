В компании "Т Плюс" назвали причиной ЧП на ТЭЦ в Пензе испытания оборудования

ПЕНЗА, 26 января. /ТАСС/. Обрушение кровли на ТЭЦ-1 в Пензе произошло во время испытания оборудования после завершения сварочных работ. Об этом сообщил по телефону корреспонденту ТАСС начальник регионального центра стратегических коммуникаций мордовского филиала ПАО "Т Плюс" (Саранск) Вадим Носов. "Т Плюс"принадлежит ТЭЦ в Пензе.

"По предварительным данным, обрушение кровли произошло, когда сварочные работы были завершены. ЧП произошло во время испытания оборудования - опресовки", - сказал Носов.

Он добавил, что во время обрушения кровли погиб сварщик, который прошел спецобучение и был квалифицированным специалистом.

"Все работники, которые допускаются к таким работам, компетентны и проходят спецобучение. Они регулярно проходят курсы повышения квалификации, и погибший сварщик не был исключением. Он был допущен к сварочным работам, и в момент ЧП их уже завершил", - сказал Носов.

Сообщение о ЧП на ТЭЦ поступило в 13:15 мск. В результате инцидента произошло частичное обрушение крыши над турбогенератором в машинном зале. Проверки начали СК, управление ФСБ и прокуратура. Уже возбуждено уголовное дело. По данным Минэнерго, ЧП не привело к последствиям для потребителей.