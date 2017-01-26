По факту гибели рабочего при аварии на ТЭЦ в Пензе возбуждено уголовное дело

ПЕНЗА, 26 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту гибели рабочего при аварии на ТЭЦ в Пензе.

Об этом сообщили в пресс-службе регионально Следственного управления Следственного комитета по Пензенской области.

"Возбуждено дело по статье "Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах или во взрывоопасных цехах, повлекшее по неосторожности смерть человека", - сказали в пресс-службе.