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Сугробы в Москве выросли до полуметра

Общество
27 января, 10:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
По данным синоптиков, текущая зима уже стала самой снежной за последние 20 лет
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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Высота снежного покрова в столичном регионе превысила полметра. По данным Гидрометцентра РФ, самые высокие сугробы в Москве отмечаются в районе Измайлово - порядка 50 см.

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"На главной метеостанции столицы после ночного снегопада они подросли до 38 см, в районе МГУ - 37 см, в центре города - на Балчуге - около 35 см",- уточнил представитель метеослужбы.

В Подмосковье, в районе Немчиновки, высота снежного покрова достигла 44 см.

Атлантический циклон накануне принес в столичный регион до 10-15% месячной нормы осадков. Январь досрочно "выполнил" свою норму - всего с начала месяца в Москве выпало 42 мм.

По данным синоптиков, текущая зима уже стала самой снежной за последние 20 лет. С конца октября по 26 января на город выпало 217 см снега. До этого первое место занимала зима 2012-2013 годов, когда к 26 января накопленная сумма свежевыпавшего снега составляла 173 см.

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