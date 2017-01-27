Сугробы в Москве выросли до полуметра

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Высота снежного покрова в столичном регионе превысила полметра. По данным Гидрометцентра РФ, самые высокие сугробы в Москве отмечаются в районе Измайлово - порядка 50 см.

"На главной метеостанции столицы после ночного снегопада они подросли до 38 см, в районе МГУ - 37 см, в центре города - на Балчуге - около 35 см",- уточнил представитель метеослужбы.

В Подмосковье, в районе Немчиновки, высота снежного покрова достигла 44 см.

Атлантический циклон накануне принес в столичный регион до 10-15% месячной нормы осадков. Январь досрочно "выполнил" свою норму - всего с начала месяца в Москве выпало 42 мм.

По данным синоптиков, текущая зима уже стала самой снежной за последние 20 лет. С конца октября по 26 января на город выпало 217 см снега. До этого первое место занимала зима 2012-2013 годов, когда к 26 января накопленная сумма свежевыпавшего снега составляла 173 см.