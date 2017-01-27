"Херсонес" попросил учесть мнение севастопольцев в вопросе передачи объектов музея РПЦ

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Администрация "Херсонеса Таврического" попросила учесть мнение жителей Севастополя при обсуждении передачи 24 объектов музея-заповедника Русской православной церкви (РПЦ), а также подчеркнула, что сложившуюся ситуацию расценивает не как конфликтную, а как спорную. Официальная позиция руководства "Херсонеса" опубликована на сайте музея-заповедника.

"Сложившаяся ситуация рассматривается нами не как конфликтная, а как спорная, и ее решение будет обязательно найдено в ходе диалога. Представляется необходимым учесть при решении данного вопроса мнение Министерства культуры Российской Федерации, музейного и научного сообщества, Московского патриархата Русской православной церкви, Симферопольской и Крымской Епархии и, главное, жителей г. Севастополя", - говорится в сообщении.

В музее подчеркнули, что передача относящихся к числу монастырских зданий построек "будет означать, что музей-заповедник лишится здания античной истории, византийской экспозиции, реставрационных мастерских, практически всех административных и фондовых помещений" и приведет к утрате музеем ключевых экспозиционных и административных площадей. "Передача зданий, на наш взгляд, является нецелесообразной", - заключили там.

Одновременно администрация "Херсонеса Таврического" выразила уверенность в том, что добрососедские отношения музея и РПЦ будут продолжены, а также поблагодарили всех участников дискуссии "за взвешенный подход к обсуждению возникшей ситуации".

Как сообщалось ранее, Симферопольская и Крымская епархия инициировала передачу Церкви 24 зданий бывшего монастыря, где размещены фонды музея-заповедника "Херсонес Таврический". Первый замминистра культуры Владимир Аристархов заявил, что Минкультуры обсуждает вопрос передачи зданий с РПЦ, при этом он уточнил, что государство в случае передачи должно предоставить музею адекватную замену помещениям, но этот вопрос еще не поднимался.

Против передачи памятника высказался спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. По его мнению, передавать РПЦ объекты музея- заповедника "Херсонес Таврический" нецелесообразно, поскольку это может "разжечь пламя спекуляций" вокруг сохранения крымского наследия. Также категорически против передачи объектов музея-заповедника РПЦ выступил Союз музеев России.