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Суд вернул иск семье Дель, оспорившей лишение ее опекунства над приемными детьми

Общество
27 января, 17:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
По словам пресс-секретаря суда, заявителю разъяснено, что данная категория дел должна разрешаться не в административном, а в гражданском судопроизводстве
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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Зеленоградский суд Москвы вернул иск семье Дель, в котором они просят признать незаконным лишение их опекунства из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Наталья Большакова.

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"Суд отказал в принятии данного административного иска, вернув его заявителям", - сказала она.

По словам Большаковой, заявителю разъяснено, что данная категория дел должна разрешаться не в административном, а в гражданском судопроизводстве. Таким образом претензии семьи Дель к органам опеки могут быть рассмотрены судом после подачи ими гражданского иска.

Как стало известно 13 января, органы опеки в Москве изъяли из приемной семьи 10 детей, некоторые из которых инфицированы ВИЧ. Поводом для изъятия стало сообщение сотрудников детского сада о следах побоев у одного из детей. По словам заместителя руководителя департамента социальной защиты населения Москвы Татьяны Барсуковой, восемь детей находятся в учреждении департамента здравоохранения, двух детей отправили в социальный центр. По данным Барсуковой, эта семья переехала из Санкт- Петербурга в Москву в 2014 году, в ней 13 детей: восемь приемных, находящихся под опекой, четверо усыновленных и один кровный.

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Следственный комитет Москвы после доследственной проверки возбудил уголовное дело по факту халатных действий должностных лиц органов опеки. Как считают следователи, приемные родители не создали необходимых условий для проживания и развития детей. Данный факт органами опеки и социальной защиты не был выявлен, в связи с чем законным правам и интересам детей причинен существенный вред. Также полицией в отношении отца приемных детей возбуждено уголовное дело о побоях, он все обвинения отвергает.

В настоящее время матери вернули двоих детей, которые находились в приюте.

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