Эксперт: изъятие приемных детей из семьи Дель может остановить потенциальных усыновителей

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Изъятие приемных детей из семьи Дель может остановить другие семьи, планирующие усыновить детей-сирот. Такое мнение высказал ТАСС эксперт по социальному сиротству, член Совета при Минобрнауки по вопросам детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Александр Гезалов.

"Достаточное количество людей, желавших брать детей-сирот в семьи, после этой истории с семьей Дель, просто отложили документы под сукно. Если эта ситуация разрешится не в пользу семьи, то вопросы по семейному устройству усугубятся", - сказал он.

По мнению Гезалова, в России складывается странная ситуация, когда государство декларирует желание обеспечить семьей каждого ребенка-сироту, а с другой стороны - приемные семьи оказываются в положении заведомо виноватых.

"В любой семье, и приемной, и не приемной есть синяки на попе у детей. И это не означает, что их всех бьют. Вопрос не в синяке, а в стратегии действий относительно приемной семьи. Просто под каток попала конкретная семья", - отметил эксперт.

Дело Дель

13 января, органы опеки в Москве изъяли из приемной семьи Михаила и Светланы Дель из Зеленограда 10 детей, некоторые из которых инфицированы ВИЧ. Поводом для изъятия стало сообщение сотрудников детского сада о следах побоев у одного из детей. По словам заместителя руководителя департамента социальной защиты населения Москвы Татьяны Барсуковой, восемь детей находятся в учреждении департамента здравоохранения, двух детей отправили в социальный центр. По данным Барсуковой, эта семья переехала из Санкт-Петербурга в Москву в 2014 году, в ней 13 детей: восемь приемных, находящихся под опекой, четверо усыновленных и один кровный.

Следственный комитет Москвы после доследственной проверки возбудил уголовное дело по факту халатных действий должностных лиц органов опеки. Как считают следователи, приемные родители не создали необходимых условий для проживания и развития детей. Также полицией в отношении отца приемных детей возбуждено уголовное дело о побоях, он все обвинения отвергает.

В настоящее время матери вернули двоих детей, которые находились в приюте.