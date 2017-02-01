Наина Ельцина может провести экскурсию по памятным местам Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Вдова первого президента России Наина Ельцина не исключает возможности лично провести экскурсию по памятным местам молодости в Екатеринбурге. Об этом в среду она сообщила корреспонденту ТАСС в Екатеринбурге, где впервые прочитала свои мемуары в Президентском центре имени Б. Н. Ельцина.

"Может быть, летом", - сказала Ельцина, отвечая на вопрос о том, готова ли она лично провести в Екатеринбурге экскурсию по "ельцинским" местам.

Собеседница агентства уточнила, что Екатеринбург сильно изменился с 1985 года, когда супруги Ельцины покинули город. "Я каждый год приезжаю - смотрю новые места. Конечно, я не могу следить за каждым изменением, я только хорошо знаю те места, где мы жили, а жили мы во многих местах, во всяком случае, это квартир шесть", - уточнила Ельцина.

Она добавила, что экскурсии по "ельцинским" местам все-таки должны проводить профессиональные экскурсоводы, которые хорошо знают динамично развивающийся Екатеринбург.

Наина Ельцина, в день 86-летия со дня рождения первого президента России Бориса Ельцина, прочитала в Екатеринбурге фрагменты своих мемуаров, которые планируется опубликовать в марте этого года.

Ранее ТАСС сообщал, что "Ельцин Центр" запускает автобусные и пешие экскурсии по местам Екатеринбурга, связанным с именем первого президента России Бориса Ельцина, с историей города, когда Ельцин здесь жил и работал. Первая автобусная экскурсия запланирована уже в субботу, 4 февраля.