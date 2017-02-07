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Более 3,5 млн водителей получают уведомления о штрафах по SMS

Общество
7 февраля, 9:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
В ГИБДД напомнили, что узнать о наложенных на водителя административных штрафах можно также на Едином портале государственных услуг и на официальном сайте Госавтоинспекции
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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Более 3,5 млн человек пользуются услугой SMS-информирования об административных штрафах за нарушение правил дорожного движения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГИБДД РФ.

"Раньше услуга по SMS-информированию предоставлялась по заявлению. Сейчас любой гражданин, обратившийся за информацией о наложенном штрафе через Единый портал госуслуг, может получать эту информацию на постоянной основе. На сегодняшний день свое желание получать подобную информацию выразили более 3,5 млн пользователей портала", - отметили в ГИБДД.

В 2016 году с портала направлено более 8,3 млн SMS-сообщений (в 2015 году - 6,1 млн), из них более 4,1 млн - о вынесенных постановлениях по делам об административных правонарушениях и более 3,8 млн сообщений - о поступлении в Госавтоинспекцию информации об уплате ими штрафов.

По данным за первый месяц нынешнего года, с портала было направлено более 600 тыс. информационных сообщений.

В ГИБДД напомнили, что узнать о наложенных на водителя административных штрафах можно также на Едином портале государственных услуг и на официальном сайте Госавтоинспекции и подчеркнули, что услуга SMS-информирования стала особенно актуальной с 1 января прошлого года, когда у водителей появилась возможность оплачивать штрафы за нарушение ПДД в размере 50% от наложенной суммы, если оплата производится в течение 20 дней со дня вынесения постановления о привлечении к административной ответственности.

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