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Более 50 коллекторских организаций зарегистрированы в госреестре

Общество
7 февраля, 9:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
Федеральная служба судебных приставов также зарегистрировала более 300 жалоб на коллекторов с начала года
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© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Приставы выдали коллекторским организациям более 50 свидетельств о внесении их в государственный реестр. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ.

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"В ФССП России по состоянию на 2 февраля поступило 85 заявлений о включении в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности. Территориальными органами ФССП России выдано 51 свидетельство о внесении сведений о коллекторских организациях", - отметили в ФССП.

Также принято шесть решений об отказе во внесении в государственный реестр, так как юридические лица представили неполный пакет документов и сведений, предусмотренных законом. Еще 28 заявлений находятся на рассмотрении.

Коллекторские агентства в России с 1 января 2017 года начали работать по новым правилам. Вести коллекторскую деятельность могут лишь компании, включенные в госреестр, который ведет ФССП.

Приставы с начала года получили более 300 жалоб на коллекторские организации, в том числе на включенные в государственный реестр. 

"В ФССП от граждан поступило 335 обращений о нарушениях со стороны коллекторов. Обращения поступают как на действия коллекторских агентств, включенных в государственный реестр, так и не включенных в него", - уточнили в ФССП. Основное количество жалоб поступает на действия коллекторов, не включенных в государственный реестр, но в ведомство поступают также обоснованные жалобы на действия юридических организаций, включенных в госреестр.

Так, управлением ФССП по Санкт-Петербургу в отношении работников двух организаций, включенных в государственный реестр, составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 14.57 КоАП РФ ("Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности"). Материалы административного дела направлены в суд.

"Управлением ФССП России по Москве 2 февраля инициирована внеплановая выездная проверка деятельности юридического лица, включенного в государственный реестр, в связи с несоблюдением требований закона в части несвоевременного погашения задолженности по судебному решению и противоправных действий работников данного юридического лица", - сообщили в ФССП.

Вступивший в силу с 1 января закон "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности" прописывает порядок взаимодействия коллекторов с должниками, включая число телефонных звонков. Часть первая статьи 14.57 КоАП РФ грозит конкретному коллектору штрафом в размере от 5 до 50 тысяч рублей.
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