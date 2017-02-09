Опрос: больше половины россиян и американцев готовы ездить на беспилотных авто

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Более половины опрошенных россиян и американцев готовы ездить на беспилотном автомобиле, при этом наибольшее желание в России выразили мужчины, а в США - женщины. Об этом говорится в исследовании, опубликованном российской компанией-разработчиком программного обеспечения Cognitive Technologies.

Компания проанализировала данные социсследования, проведенного среди граждан России и США. Опрос проводился при поддержке Международного центра робототехники, МФТИ, технологического университета МИСиС (Московский институт стали и сплавов), а также американской компании VidiaScope Inc. Участниками исследования стали более 33 тыс. россиян из 36 регионов и 7 тыс. человек в США.

"Согласно исследованию, желание воспользоваться беспилотником уже сегодня выразило более 56% опрошенных граждан России и 68% США. Причем за океаном число американских женщин (43% - от общего числа респондентов) в этом желании превысило число мужчин (37%). В России картина оказалась обратная. Процент заинтересованных в поездке на автороботе мужчин оказался выше практически в три раза - 42,6% против 14,9%", - говорится в сообщении.

Наибольший интерес к беспилотным автомобилям в России проявили участники опроса старше 50 лет (более 67%) и россияне до 35 лет (60%). При этом россияне в целом относятся к подобного рода роботам с большим недоверием, чем американцы: почти 40% участников опроса из России не уверены в своем желании воспользоваться беспилотником против 26% респондентов из США.

Опасно-неопасно

Среди потенциальных угроз при пользовании беспилотником больше половины россиян (51%) пугает возможность технического сбоя системы. В США эта проблема волнует 44% опрошенных. Кроме того, 34% американцев и 29% русских пугает невозможность повлиять на ситуацию во время автономного движения. В то же время хакерского взлома интеллекта авто боятся только 16% отечественных респондентов и 19% в США.

Более половины опрошенных россиян главным преимуществом беспилотника считают возможность заниматься своими делами, при этом 70% из них были представительницы прекрасного пола. Лишь 30% участников опроса назвали преимуществом этих машин снижение аварийности на дорогах, в то время как в США почти половина респондентов отмечает именно эту характеристику автороботов.

Игры и фильмы "за рулем"

Почти половина опрошенных россиян из всех предложенных вариантов времяпрепровождения в беспилотнике выбрала отдых, еще треть респондентов готова посвятить время работе, а 17% намерены развлекаться. Ответы участников исследования из США несколько отличаются от российских: 39% американцев намерены потратить время в машине на работу, 38% будут отдыхать и около 20% - развлекаться.

Самым распространенным видом отдыха россияне и американцы назвали общение в социальных сетях, компьютерные игры и просмотр видео. За них проголосовали от 29% до 40% респондентов. Еще около 20% участников намерены читать. Кроме того, почти 1,5% американцев в качестве времяпрепровождения в беспилотнике называли секс, в то время как в России доля таких же ответов в три раза меньше.

Антипробки

Самой популярной функцией беспилотника в России назвали полную автоматизацию движения в пробке. Голоса за нее отдали 37% респондентов в нашей стране и 35% участников в США. Более 28% граждан России заявили о желании использовать интеллектуальную систему предупреждений об опасных ситуациях на дороге, например, опасное сближение или нарушении действия знака.