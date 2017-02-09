ВЦИОМ: 64% россиян интересуются мнением Путина по всем важным вопросам жизни страны

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Большинству россиян (64%) интересно знать мнение президента России Владимира Путина по значимым социальным, экономическим и другим вопросам жизни страны. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

"Точка зрения Владимира Путина по значимым социальным, экономическим и другим вопросам жизни страны интересна подавляющему большинству россиян: 64% наших сограждан хотели бы знать мнение президента по всем темам, 28% - по тем или иным аспектам. Декларируемый уровень интереса выше среди представителей старших возрастных групп", - говорится в сообщении ВЦИОМ.

Согласно данным исследования, более двух третей респондентов (69%) заявили, что наиболее подходящим считают формат "Прямой линии", пресс-конференции с Путиным, 29% опрошенных заявили, что хотят узнавать о мнении президента по тем или иным вопросам из репортажей СМИ. Такой канал коммуникации, как личный сайт и социальные сети президента выбирают еще 29% россиян. "Среди 18-24-летних (45%), москвичей и петербуржцев (35%), пользователей социальных сетей (37%) эта доля выше, чем в среднем по выборке", - говорится материалах исследования. При этом отмечается, что доля интернет-пользователей в России составляет 74%.

Кроме того, как отмечают социологи, больше половины респондентов (58%) считают информацию, доносимую журналистами о взглядах и рассуждениях президента неточной или неполной. 33% опрошенных выразили мнение, что журналисты в точности и полном объеме передают россиянам мнение президента РФ.

"Данные опроса подтверждают высокий уровень легитимности главы государства, вызывающий постоянный интерес людей к мнению президента по различным вопросам повестки дня. Одновременно растет запрос на прямую, личную коммуникацию, избиратели хотят говорить с властью напрямую, без посредников. В обществе, каждый второй член которого проводит много времени в социальных сетях, сформировалась уже привычка и запрос на интерактивность, постоянное и интенсивное коммуникативное взаимодействие, игнорировать этот запрос, ограничиваясь использованием только налаженных каналов, прежде всего традиционных СМИ, - в наше время было бы большой ошибкой", - прокомментировал результаты опроса руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Михаил Мамонов.

Инициативный всероссийский опрос "Спутник" проведен ВЦИОМ 30-31 января 2017 г. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.