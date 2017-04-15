Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.04:
$ 56.29
€ 59.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

AFP: сотни грузовиков с солдатами выстроились в КНДР в честь дня рождения Ким Ир Сена

Общество
15 апреля, 2:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, апреля. /ТАСС
Грузовики размещены вдоль пересекающей Пхеньян реки Тэдонган
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Несколько сотен грузовиков с военными были выстроены в Пхеньяне для проведения военного парада по случаю 105-летия со дня рождения первого лидера КНДР Ким Ир Сена. Об этом сообщило агентство AFP.

По его информации, они были размещены вдоль пересекающей Пхеньян реки Тэдонган.

Ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года произвела более 20 ракетных пусков. Такие пуски продолжились и в этом году, после очередного подобного испытания в начале марта командование американского контингента в Республике Корея сообщило, что приступило к размещению зенитного ракетного комплекса THAAD на территории этой страны, несмотря на возражения Москвы и Пекина.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
КНДР
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
От Вербного воскресенья до Пасхи: как подготовиться к главному православному празднику
Участницы национального конкурса красоты "Мисс Россия — 2016" во время выступления на финальном шоу
"Я отложила бутерброд и составила график питания": истории участниц конкурса "Мисс Россия"
Панельный дом серии 1-515
Несносные хрущевки: гид по типам пятиэтажек Москвы
Фото
3
Фонтаны Петергофа впервые за много лет работают в снегу
9
Собянин: новые вагоны метро "Москва" – одни из лучших в мире
6
Волшебный юбилей Диснейленда: парижский парк развлечений празднует 25-летие
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Организаторы "Евровидения" не исключают рассмотрения вопроса об отстранении РФ в 2018 году
2
Журнал Spiegel обвинил Криштиану Роналду в изнасиловании в 2009 году
3
Эрнст: Первый канал сам создал рейтинги "Евровидению"
4
США объявили о первом испытании модификации атомной бомбы B61 с самолетом F-16
5
AP: для применения супербомбы в Афганистане не требовалось разрешение Трампа
6
AP: США не будут применять военные методы для денуклеаризации КНДР
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама