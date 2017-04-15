AFP: сотни грузовиков с солдатами выстроились в КНДР в честь дня рождения Ким Ир Сена

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МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Несколько сотен грузовиков с военными были выстроены в Пхеньяне для проведения военного парада по случаю 105-летия со дня рождения первого лидера КНДР Ким Ир Сена. Об этом сообщило агентство AFP.
По его информации, они были размещены вдоль пересекающей Пхеньян реки Тэдонган.
Ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года произвела более 20 ракетных пусков. Такие пуски продолжились и в этом году, после очередного подобного испытания в начале марта командование американского контингента в Республике Корея сообщило, что приступило к размещению зенитного ракетного комплекса THAAD на территории этой страны, несмотря на возражения Москвы и Пекина.