Списка потенциальных стройплощадок для расселения жителей пятиэтажек пока нет

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Столичные власти не подтверждают информацию о существующем перечне потенциальных строительных площадках под возведение домов в рамках городской программы сноса пятиэтажек, о котором ранее писали в ряде СМИ. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

"Городские власти действительно проводят аудит свободных площадок под возможное строительство домов под реновацию, но никаких решений по этим территориям не принято. Утверждение перечня стартовых площадок произойдет не ранее, чем будут подведены итоги опроса жителей и определены итоговые параметры программы. В связи с публикацией в ряде СМИ информации о перечне потенциальных строительных площадок сообщаем, что любые подобные списки недостоверны", - отметил сотрудник пресс-службы.

Также, по его словам, мэр Москвы Сергей Собянин и представители Стройкомплекса Москвы, ответственные за разработку программы, неоднократно заявляли, что программа сноса пятиэтажек находится в стадии обсуждения. Сейчас запущены механизмы выявления желания самих москвичей по участию в этой программе. Окончательный список домов, включенных в программу реновации, будет определен по итогам этого опроса.

Программа сноса хрущевок

Первая программа сноса ветхих жилых пятиэтажек в столице началась в 1999 году, в нее в качестве подлежащих расселению и сносу вошли 1722 хрущевки общей площадью 6,3 млн кв. м. На конец февраля 2017 года программа выполнена на 95,7%. В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в Москве и на их месте построить новые дома. В течение ближайших 20 лет в Москве планируется расселить порядка 7,9 тыс. домов, общая площадь которых превышает 25 млн кв. м.

В этих зданиях живут до 1,6 млн москвичей. Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей площади.

Вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин сообщал, что списки территорий, которые попадут под программу реновации, будут определены "где-то к осени". При этом, по словам заммэра, речь идет о территориях, которые "могут быть в качестве пилотного проекта вовлечены в процесс", никакой конкретики по адресам домов, попадающих под снос, пока нет.

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. Подразумевается, что переселение жителей из хрущевок будет производиться без доплаты в равнозначные жилые помещения, количество комнат которых будет соответствовать количеству комнат в освобождаемом жилом помещении. Стоимость квартир, которые получат москвичи в рамках программы расселения пятиэтажек второй очереди, будет в среднем на 35% дороже.