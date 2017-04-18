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Минтруд готов рассмотреть предложения Сбербанка по переходу на электронные трудовые книжки

Общество
18 апреля, 18:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
В ведомстве назвали идею перехода на электронный кадровый документооборот заслуживающей внимания
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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Минтруд готов рассмотреть и обсудить идею Сбербанка по переходу на электронные трудовые книжки. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Идея перехода на электронный кадровый документооборот, безусловно, заслуживает внимания, и мы готовы рассмотреть и изучить предложения Сбербанка", - отметили в пресс-службе. При этом в Минтруде добавили, что важно учесть интересы не только работодателей, но и работников, в первую очередь, с точки зрения защиты их трудовых прав.

Ранее 18 апреля глава Сбербанка Герман Греф заявил, что трудовые книжки в России в их нынешнем виде неудобны работодателям, самим гражданам и Пенсионному фонду. Он отметил, что на заполнение трудовых книжек "от руки" тратится слишком много времени и средств. Кроме того, добавил Греф, трудовые книжки при утере доставляют лишние хлопоты и самим работникам.

В марте заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Денис Васильев заявил, что в России есть все условия для полного отказа от бумажных технологий в данной сфере.

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