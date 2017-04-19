В профильном комитете Госдумы поддержали идею перехода на электронные трудовые книжки

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) поддержал идею добровольного перехода граждан на электронные трудовые книжки. Об этом он сообщил ТАСС.

Ранее глава Роструда Всеволод Вуколов высказался за добровольный переход на электронные трудовые книжки. По словам Вуколова, ведение кадрового делопроизводства в электронном виде "позволит защитить трудовые права граждан, в частности, вахтовиков и дистанционных работников, и значительно снизить издержки организаций на бумажную пересылку документов".

"Трудовые книжки - это прошлый век. У нас в стране уже давно используется электронный документооборот. Когда есть вариант добровольности - это всегда хорошо, поэтому было бы уместным поддержать", - сказал глава комитета Госдумы по труду.

Депутат отметил, что если в Госдуму внесут законопроект с соответствующими поправками, то "они, естественно, будут рассмотрены". По его словам, важно, что появляется "общее понимание того, что нужно жить в ногу со временем, использовать современные информационные технологии и предоставлять гражданам опции, которые облегчают и снижают необходимость излишней бумажной волокиты". Нилов также напомнил, что ранее Госдума приняла в третьем чтении правительственный законопроект, который позволяет при оформлении пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам подавать больничный в электронном виде, а не на бумаге.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что трудовые книжки в России в их нынешнем (бумажном) виде неудобны работодателям, самим гражданам и Пенсионному фонду. Он отметил, что на заполнение трудовых книжек от руки тратится слишком много времени и средств. Кроме того, добавил Греф, потеря трудовых книжек доставляет лишние хлопоты и самим работникам. В Минтруда отметили, что готовы рассмотреть предложения Сбербанка.