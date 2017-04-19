Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.04:
$ 56.18
€ 60.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Комиссия Думы по этике не сочла нарушением обращение Поклонской в ГП по фильму "Матильда"

Общество
19 апреля, 17:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
Жалобу на депутата Наталью Поклонскую в думскую комиссию по этике направил адвокат режиссера картины Константин Добрынин
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по этике не нашла никаких нарушений в действиях депутата Натальи Поклонской, направившей в Генпрокуратуру запрос о художественном фильме с рабочим названием "Матильда". Об этом ТАСС в среду сообщил глава комиссии Отари Аршба.

"Генпрокуратура передала нам жалобу адвоката (режиссера "Матильды" Алексея Учителя), мы ее рассмотрели и сообщили адвокату, что не нашли никаких нарушений в действиях депутата Поклонской депутатской этики", - сказал Аршба.

Он уточнил, что к Поклонской "действительно обращалось большое количество граждан". "Она соответственно сделала запрос в Генпрокуратуру", - добавил глава комиссии.

Ранее сообщалось, что адвокат Алексея Учителя Константин Добрынин написал жалобу на депутата Наталью Поклонскую в думскую комиссию по этике с просьбой организовать проведение проверки ее действий, "в которых, возможно, усматриваются нарушения правил депутатской этики, в частности, выразившиеся в необоснованных обвинениях" авторов и создателей фильма.

На этой неделе депутат Госдумы Наталья Поклонская направила в Генпрокуратуру РФ депутатский запрос с отрицательным заключением экспертизы фильма "Матильда", сделанной по ее заказу. Эксперты оценивали трейлеры картины, выход которой запланирован на октябрь, а также полный текст сценария фильма, сообщила депутат в официальном ответе гражданам, посчитавшим, что картина оскорбляет их религиозные чувства.

"Комиссия заключает, что созданный в фильме "Матильда" образ канонизированного Русской православной церковью Российского императора Николая II не может не оскорблять религиозные чувства и не унижать человеческое достоинство значительной части православных христиан, верующих Русской православной церкви, поскольку названный фильм направлен на формирование вполне определенного - ложного образа Российского Императора Николая II как неадекватного и нравственно растленного человека", - говорится в тексте заключения экспертизы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг фильма "Матильда"
Персоны
Учитель, Алексей Ефимович Поклонская, Наталья Владимировна
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
От Вербного воскресенья до Пасхи: как подготовиться к главному православному празднику
Участницы национального конкурса красоты "Мисс Россия — 2016" во время выступления на финальном шоу
"Я отложила бутерброд и составила график питания": истории участниц конкурса "Мисс Россия"
Панельный дом серии 1-515
Несносные хрущевки: гид по типам пятиэтажек Москвы
Фото
6
Почетный папа Бенедикт XVI отметил 90-летие за кружкой баварского пива
12
Реконструкция сражения Русского экспедиционного корпуса прошла во Франции
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и мэр Москвы Сергей Собянин
9
Собянин: фестиваль "Пасхальный дар" - знаковое событие для москвичей
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минтруд приступает к проработке сроков повышения МРОТ до прожиточного минимума
2
У сына обвиняемого во взятке генерала ФСО Лопырева арестованы 63 млн руб., €1 млн
3
Суд ООН частично удовлетворил требование Украины по обеспечительным мерам в отношении РФ
4
Суд ООН начал оглашение решения по обеспечительным мерам в разбирательстве РФ и Украины
5
Медведев отказался комментировать лживые обвинения "политических проходимцев"
6
Крушение сухогруза в Черном море. Хроника событий
7
Во Владимирской области уничтожены два уроженца Центральной Азии, готовившие теракты
Темы дня
Загрузка...
Реклама