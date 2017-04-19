Комиссия Думы по этике не сочла нарушением обращение Поклонской в ГП по фильму "Матильда"

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по этике не нашла никаких нарушений в действиях депутата Натальи Поклонской, направившей в Генпрокуратуру запрос о художественном фильме с рабочим названием "Матильда". Об этом ТАСС в среду сообщил глава комиссии Отари Аршба.

"Генпрокуратура передала нам жалобу адвоката (режиссера "Матильды" Алексея Учителя), мы ее рассмотрели и сообщили адвокату, что не нашли никаких нарушений в действиях депутата Поклонской депутатской этики", - сказал Аршба.

Он уточнил, что к Поклонской "действительно обращалось большое количество граждан". "Она соответственно сделала запрос в Генпрокуратуру", - добавил глава комиссии.

Ранее сообщалось, что адвокат Алексея Учителя Константин Добрынин написал жалобу на депутата Наталью Поклонскую в думскую комиссию по этике с просьбой организовать проведение проверки ее действий, "в которых, возможно, усматриваются нарушения правил депутатской этики, в частности, выразившиеся в необоснованных обвинениях" авторов и создателей фильма.

На этой неделе депутат Госдумы Наталья Поклонская направила в Генпрокуратуру РФ депутатский запрос с отрицательным заключением экспертизы фильма "Матильда", сделанной по ее заказу. Эксперты оценивали трейлеры картины, выход которой запланирован на октябрь, а также полный текст сценария фильма, сообщила депутат в официальном ответе гражданам, посчитавшим, что картина оскорбляет их религиозные чувства.

"Комиссия заключает, что созданный в фильме "Матильда" образ канонизированного Русской православной церковью Российского императора Николая II не может не оскорблять религиозные чувства и не унижать человеческое достоинство значительной части православных христиан, верующих Русской православной церкви, поскольку названный фильм направлен на формирование вполне определенного - ложного образа Российского Императора Николая II как неадекватного и нравственно растленного человека", - говорится в тексте заключения экспертизы.