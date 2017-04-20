Минздрав России готовит стратегию развития службы крови

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения РФ готовит стратегию по развитию службы крови, основной задачей которой будет налаживание отечественного производства препаратов. Об этом сообщила журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"Мы готовим стратегию по развитию службы крови, которая будет направлена на развитие и плазменного донорства, и производств самых современных препаратов", - сказала она во время посвященной Национальному дню донора в РФ акции у министерства здравоохранения.

По словам министра, на данный момент только 10% препаратов крови в РФ - отечественного производства. Все остальные закупаются в разных странах мира.

Одной из задач министерства Скворцова назвала развитие и поддержание безвозмездного донорства в стране.

"За прошлый год у нас число доноров превысило 1,4 млн доноров за 2016 год. Безвозмездных из них 98%", - сказала она.

Министр также отметила, что за сегодняшнее утро уже более 20 сотрудников Минздрава РФ сдали кровь. "Кроме того, поскольку машина стоит во дворе, а рядом у нас другие федеральные ведомства - Генеральная прокуратура и Федеральная налоговая служба. Мы их тоже пригласили принять участие в акции, и уже несколько сотрудников Генпрокуратуры заполняют анкеты и ждут возможности сдать кровь", - добавила она.

Платные доноры

Число платных доноров крови в РФ сократилось в три раза за прошедшие три года, сообщила Скворцова.

"Буквально за последние три года число платных доноров сократилось в три раза. У нас уже 33% всех регионов, то есть треть, полностью перешли на безвозмездное донорство", - сказала она во время посвященной Национальному дню донора в РФ акции у министерства здравоохранения.

В 2016 году донорами крови стали 1,4 млн человек. Из них, по словам министра, на безвозмездной основе кровь сдавали 98%.

"Безвозмездное донорство - это, безусловно, самая безопасная кровь и компоненты, которые из нее получают", - добавила министр.

По словам Скворцовой, число профессиональных доноров, сдающих кровь повторно, также выросло. "А также увеличилось число доноров, сдающих не просто цельную кровь, а клетки крови - в 16 раз за последние три года", - сказала она.

Национальный день донора был учрежден в 2007 году, он отмечается в РФ ежегодно 20 апреля в память о первом состоявшемся в России переливании крови. 20 апреля 1832 года акушер Андрей Вольф в Петербурге впервые успешно перелил роженице с акушерским кровотечением кровь ее мужа и спас ей жизнь. Это событие считается началом развития донорства в России.