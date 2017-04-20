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Минздрав России готовит стратегию развития службы крови

Общество
20 апреля, 11:11 дата обновления: 20 апреля, 11:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
Основная задача стратегии - налаживание отечественного производства препаратов
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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения РФ готовит стратегию по развитию службы крови, основной задачей которой будет налаживание отечественного производства препаратов. Об этом сообщила журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

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"Мы готовим стратегию по развитию службы крови, которая будет направлена на развитие и плазменного донорства, и производств самых современных препаратов", - сказала она во время посвященной Национальному дню донора в РФ акции у министерства здравоохранения.

По словам министра, на данный момент только 10% препаратов крови в РФ - отечественного производства. Все остальные закупаются в разных странах мира.

Одной из задач министерства Скворцова назвала развитие и поддержание безвозмездного донорства в стране.

"За прошлый год у нас число доноров превысило 1,4 млн доноров за 2016 год. Безвозмездных из них 98%", - сказала она.

Министр также отметила, что за сегодняшнее утро уже более 20 сотрудников Минздрава РФ сдали кровь. "Кроме того, поскольку машина стоит во дворе, а рядом у нас другие федеральные ведомства - Генеральная прокуратура и Федеральная налоговая служба. Мы их тоже пригласили принять участие в акции, и уже несколько сотрудников Генпрокуратуры заполняют анкеты и ждут возможности сдать кровь", - добавила она.

Платные доноры

Число платных доноров крови в РФ сократилось в три раза за прошедшие три года, сообщила Скворцова.

"Буквально за последние три года число платных доноров сократилось в три раза. У нас уже 33% всех регионов, то есть треть, полностью перешли на безвозмездное донорство", - сказала она во время посвященной Национальному дню донора в РФ акции у министерства здравоохранения.

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В 2016 году донорами крови стали 1,4 млн человек. Из них, по словам министра, на безвозмездной основе кровь сдавали 98%.

"Безвозмездное донорство - это, безусловно, самая безопасная кровь и компоненты, которые из нее получают", - добавила министр.

По словам Скворцовой, число профессиональных доноров, сдающих кровь повторно, также выросло. "А также увеличилось число доноров, сдающих не просто цельную кровь, а клетки крови - в 16 раз за последние три года", - сказала она.

Национальный день донора был учрежден в 2007 году, он отмечается в РФ ежегодно 20 апреля в память о первом состоявшемся в России переливании крови. 20 апреля 1832 года акушер Андрей Вольф в Петербурге впервые успешно перелил роженице с акушерским кровотечением кровь ее мужа и спас ей жизнь. Это событие считается началом развития донорства в России.

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