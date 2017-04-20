Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.04:
$ 56.42
€ 60.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МИД РФ разработал комплекс мер по борьбе с ревизией истории

Общество
20 апреля, 14:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
Замминистра иностранных дел Григорий Карасин отметил, что работа по донесению объективной информации о роли России в разгроме нацизма должна вестись на системной, координированной основе
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. МИД РФ разработал комплекс мер по активизации деятельности в сфере донесения информации о роли России во Второй мировой войне за рубежом, борьбе с попытками ревизии истории и пропаганды неонацизма. Об этом заявил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин на заседании оргкомитета "Победа".

Смотрите также

Путин: циничное отношение к истории ведет к разобщению народов
Путин выступил за широкую доступность к военным архивам

"Межведомственная работа по донесению объективной информации о роли нашей страны в разгроме нацизма, по противодействию попыткам ревизии истории, включая итоги Второй мировой войны, героизации нацизма, пропаганды неонацизма должна и впредь вестись на системной, координированной основе, - сказал он. - МИД России разработал комплекс мер по активизации такой работы в международных организациях и по линии двусторонних связей".

Карасин отметил, что ранее межведомственная рабочая группа, сформированная по поручению президента РФ Владимира Путина, подготовила доклад, в котором проанализирована деятельность органов федеральной власти, собрана информация из регионов и итоги исследований и социологических опросов относительно форм международной деятельности в данной сфере.

СПЕЦПРОЕКТ
Ненужная война
Вторая мировая в цифрах и фактах

"С учетом положений упомянутого документа подготовим с участием заинтересованных министерств и ведомств план конкретной работы по его реализации, - продолжил дипломат. - В частности, считаем необходимым предпринять дополнительные шаги по сохранению и поддержанию в надлежащем состоянии захоронений советских и российских воинов за рубежом, в том числе с участием отечественных и зарубежных общественных организаций. Следует продолжить практику паспортизации воинских захоронений и размещения сведений о них в интернете. Будем активнее задействовать ресурсы так называемой народной дипломатии, продолжать углублять связи по линии регионов, городов-побратимов и НПО".

Карасин отметил, что географический охват, структура и содержание предлагаемых контактов требует предметного изучения, а также соответствующей поддержки со стороны федерального центра. "В дальнейшем содействии нуждается международное межвузовское сотрудничество. Важно продолжать поощрять совместные научные проекты, участие ученых-практиков в реализации просветительской деятельности", - указал дипломат.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Карасин, Григорий Борисович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Поделиться своим здоровьем": что значит быть донором крови
Участники ежегодной образовательной акции "Тотальный диктант"
Ошибки и география Тотального диктанта
Панельный дом серии 1-515
Несносные хрущевки: гид по типам пятиэтажек Москвы
Фото
14
Снег кружится, летает и тает: зима вернулась в страны Европы
7
"Поделиться своим здоровьем": что значит быть донором крови
6
Почетный папа Бенедикт XVI отметил 90-летие за кружкой баварского пива
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2017 году
2
Песков: РФ не пытается интегрировать непризнанные республики Донбасса
3
Солдат-срочник погиб на авиабазе под Пермью
4
Figaro: Фийон призвал помнить о праве народов на самоопределение в ситуации с Крымом
5
Москвичей ждут ветреные и дождливые выходные
6
Спасший пассажиров при взрыве в метро машинист отдал подаренные ему деньги пострадавшей
7
Новосибирские инженеры подняли в воздух самолет, который станет современным аналогом Як-40
Темы дня
Загрузка...
Реклама