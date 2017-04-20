МИД РФ разработал комплекс мер по борьбе с ревизией истории

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. МИД РФ разработал комплекс мер по активизации деятельности в сфере донесения информации о роли России во Второй мировой войне за рубежом, борьбе с попытками ревизии истории и пропаганды неонацизма. Об этом заявил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин на заседании оргкомитета "Победа".

"Межведомственная работа по донесению объективной информации о роли нашей страны в разгроме нацизма, по противодействию попыткам ревизии истории, включая итоги Второй мировой войны, героизации нацизма, пропаганды неонацизма должна и впредь вестись на системной, координированной основе, - сказал он. - МИД России разработал комплекс мер по активизации такой работы в международных организациях и по линии двусторонних связей".

Карасин отметил, что ранее межведомственная рабочая группа, сформированная по поручению президента РФ Владимира Путина, подготовила доклад, в котором проанализирована деятельность органов федеральной власти, собрана информация из регионов и итоги исследований и социологических опросов относительно форм международной деятельности в данной сфере.

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"С учетом положений упомянутого документа подготовим с участием заинтересованных министерств и ведомств план конкретной работы по его реализации, - продолжил дипломат. - В частности, считаем необходимым предпринять дополнительные шаги по сохранению и поддержанию в надлежащем состоянии захоронений советских и российских воинов за рубежом, в том числе с участием отечественных и зарубежных общественных организаций. Следует продолжить практику паспортизации воинских захоронений и размещения сведений о них в интернете. Будем активнее задействовать ресурсы так называемой народной дипломатии, продолжать углублять связи по линии регионов, городов-побратимов и НПО".

Карасин отметил, что географический охват, структура и содержание предлагаемых контактов требует предметного изучения, а также соответствующей поддержки со стороны федерального центра. "В дальнейшем содействии нуждается международное межвузовское сотрудничество. Важно продолжать поощрять совместные научные проекты, участие ученых-практиков в реализации просветительской деятельности", - указал дипломат.