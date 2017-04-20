Шаманов предложил провести расследование слов главы "Инвалидов войны" в адрес Клинцевича

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов предложил Управлению по общественным проектам президента РФ провести независимое расследование после заявлений председателя общественной организации "Инвалиды войны" Андрея Чепурного адрес сенатора Франца Клинцевича.

Ранее на заседании Российского организационного комитета "Победа" председатель общественной организации "Инвалиды войны" Андрей Чепурной пожаловался президенту Владимиру Путину на высказывания заместителя председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича, который, по словам Чепурного, называет имя преемника главы государства. Также, по утверждению Чепурного, Клинцевич "использует свой административный ресурс и пытается уничтожить организацию, захватить имущество и внести раскол в ветеранское движение среди инвалидов".

Клинцевич отверг все обвинения.

Независимое расследование

"Я считаю, что это желание вывести личную неприязнь в публичную плоскость конфликта. Пусть это останется на совести господина Чепурного, тем более, что это прозвучало на столь высоком собрании", - сказал Шаманов ТАСС.

"Но тогда надо назначить независимое расследование и выслушать обе стороны конфликта", - считает он. По мнению парламентария, в качестве инстанции, которая могла бы провести такое расследование, могло бы выступить Управление по общественным проектам администрации президента РФ - "с привлечением всех ресурсов государства - и в правовой плоскости, и, если потребуется, комментарии Счетной палаты должны прозвучать".

Проблемы с лечением

Глава комитета пояснил, что в последние годы воины-интернационалисты из многих регионов РФ не имели возможность пройти лечение и реабилитацию в Центре восстановительной терапии (ЦВТ) им. М. А. Лиходея, который является структурным подразделением организации "Инвалиды войны". "Им просто не выделялись путевки", - констатировал он.

Более того, в актах по итогам проверок Счетной палаты указывается, что значительная часть выделявшихся государством средств тратилась "не на реабилитацию, а на собственные нужды общественной организации", отметил депутат, напомнив об уголовных делах, заведенных в 2016 году на руководителей санатория.

В результате было принято решение, что государственные средства будет распределяться между четырьмя ведущими ветеранскими организациями - "Боевое братство", "Союз десантников России", "Российский Союз ветеранов Афганистана" и "Российская Ассоциации Героев", продолжил Шаманов. Они, в свою очередь, "покупают путевки у ЦВТ имени Лиходея как заказчики услуг за счет бюджетных средств", уточнил он.

Одновременно были созданы условия для приобретения ветеранскими организациями путевок не только в ЦВТ имени Лиходея, но и в других санаториях по всей России, что позволило сэкономить средства на транспортные расходы и расширить число реабилитируемых ветеранов. "Зачастую с Дальнего Востока приехать в подмосковный санаторий - это две третьих расходов на одни переезды", - констатировал глава думского комитета.