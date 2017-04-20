Молодежь в Петербурге обучали волонтерству с помощью Ждуна

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Петербуржцы использовали популярного персонажа Ждуна, чтобы привлечь внимание молодежи к необходимости решать жизненно важные проблемы и заботиться друг о друге. Созданный голландской художницей Маргрит ван Бреворт персонаж был главным героем на существовавшей несколько часов в центре Санкт-Петербурга улице Добра, где горожан учили оказывать медицинскую помощь и проверяли на знание военной истории.
"Улица Добра" - проект Дома молодежи Санкт-Петербурга, поддержанный городским комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями", - рассказали ТАСС в пресс-службе комитета. Такая акция проводилась в городе на Неве впервые.
Под символическим деревом Добра, установленным на Малой Садовой улице, проводились мастер-классы по жестовому языку и пению, оказанию первой медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях, а также конкурсы по тематике волонтерской деятельности и квест-опрос от общественного движения "Волонтеры Победы" на знание основных военных дат и событий.
Плюшевая копия Ждуна, сидевшая на уличной скамеечке под весенним солнцем, была главным призом в онлайн-конкурсе на лучший пост в социальных сетях об интерактивной петербургской улице и происходивших на ней событиях. Петербургского Ждуна выиграл 19-летний студент Университета управления и экономики, пост которого собрал больше всего положительных отзывов пользователей соцсетей.