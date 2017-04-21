Зюганов потребовал Совбез РФ рассмотреть законопроект о перезахоронении Ленина

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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Внесенный депутатами ЛДПР законопроект о перезахоронении Владимира Ленина должен быть рассмотрен Советом безопасности РФ, считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
"Еще раз хочу высказать свое требование Совету безопасности рассмотреть эту инициативу и дать нам официальный ответ", - заявил он журналистам.
Коммунист считает, что эта инициатива является провокацией и вызовом всем гражданам России и российской государственности. "Только законченные мерзавцы могли сделать это накануне дня рождения Ленина", - заявил Зюганов.
"Вместо того чтобы готовиться к празднику, они выступили с законопроектом... Мы считаем, что это вызов всем гражданам страны независимо от партийной принадлежности. Это не просто вызов общественности, а вызов государственности. Это выпад и против призывов президента сплотить общество", - сказал Зюганов.
Инициаторы законопроекта, по словам лидера КПРФ, должны "внимательно посмотреть, что происходит на Украине, где начинали с погрома памятника на Крещатике".
Ранее проект закона о перезахоронении останков Ленина внесли на рассмотрение Госдумы либерал-демократы Иван Сухарев, Владимир Сысоев, Александр Курдюмов, а также единороссы Евгений Марченко, Александр Брыксин, Виталий Бахметьев. Депутаты предложили внести поправки в закон "О погребении и похоронном деле" и ввести понятие "перезахоронение".
"Перезахоронению подлежат останки Владимира Ильича Ульянова (Ленина). Порядок, сроки и место перезахоронения останков Владимира Ильича Ульянова (Ленина) определяются правительством РФ", - говорится в законопроекте.
В пояснительной записке к нему указывается, что дискуссия о перезахоронении останков Ленина "разгорается в российском обществе практически каждый год". При этом в документе подчеркивается, что законопроект устанавливает саму необходимость перезахоронения, но не указывает конкретных сроков, что "позволяет учесть политическую ситуацию, социальные настроения, а также мнение всех заинтересованных сторон".
Депутаты фракции "Единая Россия" Марченко, Брыксин и Бахметьев позднее отозвали свои подписи под законопроектом.