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Зюганов потребовал Совбез РФ рассмотреть законопроект о перезахоронении Ленина

Общество
21 апреля, 10:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, апреля. /ТАСС
Лидер КПРФ считает эту инициативу ЛДПР провокацией и вызовом российской государственности
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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Внесенный депутатами ЛДПР законопроект о перезахоронении Владимира Ленина должен быть рассмотрен Советом безопасности РФ, считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"Еще раз хочу высказать свое требование Совету безопасности рассмотреть эту инициативу и дать нам официальный ответ", - заявил он журналистам.

Коммунист считает, что эта инициатива является провокацией и вызовом всем гражданам России и российской государственности. "Только законченные мерзавцы могли сделать это накануне дня рождения Ленина", - заявил Зюганов.

"Вместо того чтобы готовиться к празднику, они выступили с законопроектом... Мы считаем, что это вызов всем гражданам страны независимо от партийной принадлежности. Это не просто вызов общественности, а вызов государственности. Это выпад и против призывов президента сплотить общество", - сказал Зюганов.

Инициаторы законопроекта, по словам лидера КПРФ, должны "внимательно посмотреть, что происходит на Украине, где начинали с погрома памятника на Крещатике".

Законопроект о перезахоронении

Ранее проект закона о перезахоронении останков Ленина внесли на рассмотрение Госдумы либерал-демократы Иван Сухарев, Владимир Сысоев, Александр Курдюмов, а также единороссы Евгений Марченко, Александр Брыксин, Виталий Бахметьев. Депутаты предложили внести поправки в закон "О погребении и похоронном деле" и ввести понятие "перезахоронение".

"Перезахоронению подлежат останки Владимира Ильича Ульянова (Ленина). Порядок, сроки и место перезахоронения останков Владимира Ильича Ульянова (Ленина) определяются правительством РФ", - говорится в законопроекте.

В пояснительной записке к нему указывается, что дискуссия о перезахоронении останков Ленина "разгорается в российском обществе практически каждый год". При этом в документе подчеркивается, что законопроект устанавливает саму необходимость перезахоронения, но не указывает конкретных сроков, что "позволяет учесть политическую ситуацию, социальные настроения, а также мнение всех заинтересованных сторон".

Депутаты фракции "Единая Россия" Марченко, Брыксин и Бахметьев позднее отозвали свои подписи под законопроектом.

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