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Отлитый во время фестиваля "Пасхальный дар" колокол передан храму Сергия Радонежского

Общество
21 апреля, 12:52 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Евгения Климова
Колокол изготовлен из бронзы и весит 16 кг
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МОСКВА, 21 апреля. /Корр. ТАСС Евгения Климова/. Колокол, изготовленный на фестивале "Пасхальный дар", передан храму преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках в Москве. В церемонии освящения колокола приняли участие настоятель храма, протоиерей Александр Абрамов и руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

"Святейший Патриарх Кирилл и мэр Москвы Сергей Собянин положили начало такому интересному делу, никогда не было его раньше: у нас есть фестиваль "Пасхальный дар", но никогда раньше не было колокольного литья. Два колокола отлиты для московских храмов, один из них для нашего храма, второй - для храма святителя Николая в Трех горах. Я рад, что на колокольне храма, где я являюсь настоятелем, выставляется такой пудовый колокол", - сказал протоиерей Александр.

Колокол - один из двух колоколов, которые подарили Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и мэру Москвы Сергею Собянину во время посещения площадки "Пасхального дара" на площади Революции, мастера Колокольного центра Данилова монастыря. Колокол изготовлен из бронзы, весит 16 кг (1 пуд), на нем есть памятная надпись "Пасхальный Дар в Светлую седмицу. Москва. 2017 год". Высота и диаметр колокола - 30 см.

Он отлит на фестивале в мобильной литейной мастерской и относится к типу зазвонных. Такие колокола своим звуком дополняют и обогащают звучание больших колоколов.

Московский фестиваль "Пасхальный дар" проходит с 12 по 23 апреля на 24 площадках города.

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