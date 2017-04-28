Опора на вузы: как наука определит будущее российских регионов

Опорные вузы второй волны займутся разработкой стратегий регионов и будут готовить кадры под эти цели. Эти университеты станут настоящей опорой для своих территорий, поскольку знают их потребности и понимают, какие специалисты будут нужны им в будущем, рассказали ТАСС в вузах и региональных администрациях.

Всего во второй волне опорных вузов, отобранных Минобрнауки РФ, 22 университета. В 2017 году восемь из них получат по 100 млн рублей, остальные - по 10 млн. Эти вузы призваны превратить моногорода в современные урбанистические центры, помочь в освоении Арктики, подготовить специалистов, способных отвечать вызовам времени.

Средний портрет

По данным лаборатории "Развитие университетов" Института образования Высшей школы экономики (ВШЭ), предоставленным ТАСС, больше всего отобранных вузов находится в Северо-Западном и Приволжском федеральных округах. А вот регионы Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов до сих пор не представлены ни одним опорным университетом по итогам двух волн отбора.

Руководитель направления "Регионалистика высшего образования" Института образования ВШЭ Олег Лешуков предположил, что в следующем конкурсе, вероятно, стоит ожидать появления среди участников проекта университетов из регионов этих федеральных округов.

В ВШЭ проанализировали средние показатели победителей второй волны конкурса опорных вузов. Выяснилось, что опорные вузы второй волны опережают средние значения по государственным головным вузам по показателю численности студентов (9,4 тыс.), объемов финансирования (1,25 млрд рублей), среднего балла ЕГЭ (64,4) и другим.

По словам Лешукова, исходя из динамики реализации программ развития опорных вузов первой волны видно, что университеты концентрируют усилия и ресурсы на прорывных для своих регионов направлениях.

"Многие опорные вузы первой волны запускают серьезные проекты, связанные с тематиками регионального развития. Это могут быть примеры формирования и развития центров превосходства, инжиниринговых центров, научно-образовательных центров, специализирующихся на якорных для региона отраслях экономики и технологиях", - отметил он.

Другое направление - вузы все активнее взаимодействуют с региональными администрациями в части выработки стратегии развития региона. "Опорные вузы готовы брать на себя обязательства стать экспертными центрами для региона - можно привести примеры разработки опорными вузами стратегий развития моногородов, практики вовлечения профессоров университета в региональные совещательные органы управления, практики подписания дорожных карт взаимодействия региона и региональных правительств", - резюмировал он.

"Новые" медики

Резко выбивается из общего списка Сибирский государственный медицинский университет (СибГМУ, Томск) Минздрава РФ - единственный из победителей, не подведомственный Минобрнауки, и единственный из опорных медицинский вуз. По словам ректора Ольги Кобяковой, за пять лет вуз намерен увеличить вдвое число студентов, запустить 20 сетевых магистерских программ по технологической биомедицине на стыке медицинских и технических специальностей, не имеющих аналогов в РФ.

"На базе СибГМУ будет создан междисциплинарный центр медико-инженерных технологий и исследований. Кроме того, в СибГМУ планируется создание центра разработки симуляционного оборудования и стандартизации сценариев симуляционного обучения", - пояснила она.

Прямой экономический эффект от наличия в регионе опорного вуза принесет создание стартапов в социальной сфере, развитие медицинского туризма. Все это ложится в региональную повестку развития Томской области, заявил ТАСС замгубернатора Томской области Михаил Сонькин.

"От университета мы ожидаем создания сетевого образовательного центра высокотехнологичной медицины и биомедицинского сектора реальной экономики, а также начало подготовки по "новым профессиям", таким как архитектор медоборудования, оператор медицинских роботов, IT-медик, разработчик протезов и имплантатов, тканевой инженер. Системно в стране таких специалистов пока не готовят, а предприятиям высокотехнологичного сектора региона они нужны, что называется, "уже вчера", - подчеркнул он.

Развитие Арктики

Мурманский арктический госуниверситет (МАГУ) тоже уникальный участник программы: это первый опорный вуз непосредственно в Арктической зоне РФ. "И университет действительно будет опорным для региона и программы развития Арктики", - пояснил ТАСС ректор Андрей Сергеев.

Этот статус, говорит он, позволит вузу стать научно- образовательной базой развития региона и реализации арктических проектов. "В университете появятся новые образовательные направления, новые инновационные и научные программы, при этом во всех будут присутствовать арктические модули", - сказал ректор.

Одним из крупных проектов станет Арктический ресурсный кадровый центр. В нем будут не только собираться данные о потребностях в кадрах участников арктических проектов, но и с помощью математических моделей строиться прогнозы востребованности специалистов для Арктики.

Новый облик моногородов

Некоторые вузы, помимо работы в целом "на регион", сконцентрируются на помощи в развитии моногородов. Например, это предусмотрено программой Череповецкого государственного университета (ЧГУ). "Мы строили свою программу на двух стратегических документах - стратегии развития Вологодской области и стратегии развития моногорода Череповца", - пояснил ТАСС ректор Дмитрий Афанасьев.

По его словам, в Череповце сложилась уникальная ситуация. "Город является крупнейшим населенным пунктом в области и ее экономической столицей, и одновременно - в списке моногородов со всеми негативными последствиями. Мы отвечаем на задачу трансформации города-завода в современный урбанистический центр XXI века с диверсифицированной экономикой, привлекательной средой для жизни. Предложили 16 проектов в сфере образования, инноваций, инфраструктуры, системы управления кадрами, которые помогли бы региону справиться с этими вызовами", - рассказал ректор.

В Самарской области получение Тольяттинским госуниверситетом статуса опорного вуза позволит эффективнее решать задачи по развитию Тольятти, отметил губернатор Николай Меркушкин. Университет должен стать базовым вузом для подготовки специалистов не только для "АвтоВАЗа", но и для особой экономической зоны "Тольятти" и IT-парка "Жигулевская долина". Ректор вуза Михаил Криштал рассказал, что в ходе реализации программы опорного университета будет создан технопарк и в 10 раз увеличится доля студентов, обучающихся по проектно-ориентированным образовательным программам.

Для туризма и ОПК

Как уточнили ТАСС в Сочинском государственном университете (СГУ), вуз вошел в число опорных со своей программой ориентации на развитие Сочи как визитной карточки России, курорта мирового уровня, событийной площадки федерального значения, а также с проектом создания и поддержания комфортной среды для проживания населения.

"Стимулом к разработке программы развития СГУ послужили: дисбаланс между высоким уровнем инфраструктуры постолимпийского наследия и нехваткой кадров, способных обеспечить высокий, современный уровень сервиса", - добавили в университете.

Как уточнили в вузе, планируется подготовить для города высококвалифицированные кадры в сфере туризма, внедрить современные продукты для повышения уровня сервиса, обеспечить качественное сопровождение проводимых в городе мероприятий через развитие волонтерства.

Основой программы Тульского госуниверситета (ТулГУ) станет подготовка кадров для оборонно-промышленного комплекса. "В основе работы - задачи удовлетворения потребностей высокотехнологичных отраслей экономики России и Тульской области. Тульский регион - оружейная столица России, понимая это, мы ориентируем работу по подготовке кадров и разработки наших ученых именно на это", - рассказали корр. ТАСС в вузе.

Алтайский госуниверситет готов внести свою лепту в развитие аграрного края, развивая сельхозбиотехнологии. "Здесь мы сотрудничаем со всеми вузами региона, активно работаем с "Федеральным алтайским научным центром агробиотехнологий". Проектам, которые таким объединением ресурсов могут принести наивысший эффект для сельского хозяйства Алтайского края, уделяется наибольшее внимание", - поделился с ТАСС ректор вуза Сергей Землюков.

"Поднять" регионы

Целая группа вузов будет, в том числе, заниматься помощью в разработке стратегий регионов и их реализации, а также решением проблем территорий - как социальных, так и в сфере экономики. Например, Псковский госуниверситет, по словам ректора Юрия Демьяненко, синхронизирует учебную программу с существующими инвестпроектами и госпрограммами области, а также с объединениями работодателей. Вуз планирует создать открытый корпоративный институт, аналитический ресурсный центр подготовки кадров, в том числе, с учетом потребностей особой экономической зоны "Моглино" и промышленного электротехнического кластера Псковской области. В следующем году вуз впервые примет студентов для обучения специальности врача общей практики.

Первый проректор Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) Геннадий Расторгуев отметил, что вуз является активным участником программы реиндустриализации экономики Новосибирской области. "Есть ряд проектов, в которых мы прописаны, в том числе кадры. Здесь мы предусмотрели проводить эволюционное омоложение коллектива. Если не привлекать молодежь, будет стагнация коллектива", - пояснил проректор.

Цель вуза, как считают в региональном Министерстве образования, - в создании в регионе научно-образовательного кластера, который будет ориентироваться на запросы экономики субъекта и на подготовку кадров.

Активно намерен участвовать в решении задач своего региона и Саратовский государственный технический университет. "Будут реализованы новые формы инженерного образования. Например, на учебных "мини-заводах" студенты смогут освоить реализацию проектов от идеи через конструкторско-технологическую проработку до выпуска продукции. Кроме того, будем вооружать будущего инженера не только техническими знаниями, но и компетенциями в области экономики, маркетинга, производственного менеджмента", - отметил ректор вуза Игорь Плеве.

В Сыктывкарском госуниверситета им. Сорокина считают, что получение статуса опорного вуза выведет столицу Коми на новый уровень. "Опорные университеты смогут сыграть роль своеобразного якоря и социальных лифтов для молодежи, и это поможет минимизировать отток одаренных молодых людей из регионов", - поделилась и. о. ректора Ольга Сотникова.

Сейчас, по ее словам, готовится обновленная стратегия Республики Коми до 2030 года, и задача вуза - встроиться в общую канву. "Вуз нацелен решить проблему дефицита кадров - так, учреждения здравоохранения Коми в 2016 году были укомплектованы врачами лишь на 52%, медперсоналом - на 69%. По итогам реализации программы развития опорного университета будет сформирована новая система кадрового обеспечения отраслей "Образование" и "Здравоохранение", повысится качество предоставления медицинских и образовательных услуг", - резюмировала она.

О программе

Программа Минобрнауки, предполагающая формирование опорных вузов, направлена на создание сильных университетов в российских регионах, которые на основе объединения научных баз, кадровых и финансовых ресурсов смогут обеспечить трансформацию системы кадровой подготовки, привлечь сильных студентов, создать научные лаборатории и обеспечить кооперацию с крупными отраслевыми предприятиями региона.

По итогам первой волны конкурса в 2016 году было отобрано 11 университетов.