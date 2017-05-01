Около 100 иностранных делегаций приедут отметить столетие Октябрьской революции

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МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Мероприятия к столетию Октябрьской революции посетят около 100 делегаций от коммунистических и рабочих партий различных стран мира. Об этом рассказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов на проходящем на Театральной площади в Москве митинге, посвященном Дню солидарности трудящихся.
По словам политика, торжественные мероприятия начнутся "в городе трех революций - в Ленинграде, Санкт-Петербурге", а затем продолжатся в Москве, где пройдут "шествия, будет блестящий концерт и литературная композиция по страницам великой советской эпохи". "Мы готовимся всем народом к этому великому событию, - продолжил лидер коммунистов. - В этом событии примут участие делегации почти всех стран мира, около 100 делегаций будет от коммунистических и рабочих партий".
Зюганов также отметил, что в конце мая КПРФ проведет "съезд, на который приедут делегации со всей страны". На нем, подчеркнул политик, "будет представлена совместная согласованная программа вывода страны из кризиса", которую партия прорабатывает "самым широким блоком народно- патриотических сил".