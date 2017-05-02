Роспотребнадзор запустил горячую линию по профилактике клещевого энцефалита

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МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Горячая линия Роспотребнадзора по профилактике клещевого энцефалита будет работать с 1 по 15 мая в каждом субъекте РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"В период майских праздников - с 1 по 15 мая - Роспотребнадзором организована работа всероссийской горячей линии по профилактике клещевого вирусного энцефалита. Специалисты Роспотребнадзора в каждом субъекте Российской Федерации проконсультируют по телефонам горячих линий", - говорится в сообщении ведомства.
Специалисты ведомства ответят на любые вопросы по поводу укусов клещей: что делать и куда обращаться, если произошло присасывание клеща, куда обращаться в случае положительного результата на энцефалит. Они также расскажут об основных признаках заболеваний, возникающих в результате укусов клещей, и способах индивидуальной защиты.
Кроме того, Роспотребнадзор напоминает о неспецифических мерах защиты от клещей: ношение плотно прилегающей и максимально закрывающей тело одежды, использование репеллентов, необходимость после прогулки осмотреть себя и домашних животных на предмет присасывания клещей.
С 16 марта 2017 года в ведомстве начался еженедельный мониторинг распространения клещевого вирусного энцефалита и других инфекций, передающихся через укусы клещей. На 24 апреля в медицинские учреждения РФ обратилось около 7 тыс. человек по поводу укусов клещей.