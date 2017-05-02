Сайт столичной мэрии после публикации списка пятиэтажек работает с перебоями

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Страница сайта мэра и правительства Москвы, на которой был размещен список пятиэтажек для голосования на включение в программу реновации, через несколько минут после его опубликования начал работать с перебоями, технические проблемы с обновлением сохраняются уже более часа.

"Сайт работает медленно из-за большого количества запросов. Мы прогнозируем, что нагрузка спадет к утру", - пояснили в пресс-службе департамента информационных технологий столицы.

В перечень вошли более 4,5 тыс. домов, расположенных в 85 районах старой Москвы и в шести поселениях столицы. Больше всего пятиэтажек, участвующих в голосовании, находятся в Восточном административном округе столицы - 1064. Также на голосование вынесено 673 дома, находящихся в Юго-Восточном административном округе, 535 домов в Западном административном округе, 524 дома в Северо-Восточном, 460 домов в Юго-Западном, 426 дома в Северном, 363 - в Южном административном округе, 340 домов в Северо-Западном, 77 в Центральном административном округе, 50 - в Троицком и Новомосковском административных округах и 34 дома в Зеленоградском округе.

В Центральном административном округе на голосование вынесены пятиэтажки Таганского, Красносельского, Басманного и Пресненского районов.

Для составления этого перечня был проведен тщательный анализ более чем 250 тыс.обращений жителей пятиэтажек. В марте - апреле этого года были проведены консультации с депутатами местного самоуправления и старшими по домам о целесообразности включения конкретных пятиэтажек в проект программы реновации.

На втором этапе - в апреле - был проведен сплошной поквартирный телефонный опрос жителей пятиэтажек для предварительного выяснения их мнения об участия в программе. Из числа опрошенных таким образом москвичей свое мнение выразили почти 60% горожан. Также была изучена информация о техническом состоянии домов. В итоге в перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние дома и значительная часть (более 70%) опрошенных жителей поддержали включение своего дома в проект программы.

В перечень не вошли дома, находящиеся в удовлетворительном техническом состоянии. Кроме того, в список не были включены дома, значительная часть жителей которых против или сомневаются в целесообразности участия в программе реновации. Тем не менее, такие здания могут быть включены в проект, если общее собрание собственников помещений примет решение о направлении соответствующей заявки в правительство Москвы.