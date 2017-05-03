Миронов предложил обеспечить жителям хрущевок несколько вариантов для переселения на выбор

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Фракция "Справедливая Россия" в Госдуме поддерживает предложение спикера Вячеслава Володина о переносе второго чтения законопроекта о реновации жилищного фонда Москвы на начало июля и предлагает в новой редакции документа обеспечить жителям хрущевок выбор из нескольких вариантов для переселения. Об этом заявил сегодня лидер фракции Сергей Миронов.

"Наша фракция "Справедливая Россия", безусловно, согласна с предложением Вячеслава Володина перенести второе чтение законопроекта о реновации", - приводит слова политика пресс-служба справороссов. "Поддерживая саму идею обновления жилого фонда, наша фракция единственная воздержалась от голосования по инициативе в первом чтении", - напомнил он. По словам Миронова, справороссы не могут поддержать законопроект в нынешнем виде: "в нем очень много белых пятен, отсылочных норм, противоречий федеральному законодательству, а главное - слишком нечетко прописаны важнейшие механизмы, затрагивающие интересы сотен тысяч людей".

В связи с этим Миронов напомнил о предупреждении президента РФ Владимира Путина законодателям: без устранения всех лакун и противоречий, без соблюдения прав граждан глава государства не подпишет закон.

"Об этом мы говорили изначально, законопроект должен быть основательно доработан ко второму чтению, и мы готовим соответствующие поправки", - подтвердил глава фракции. В первую очередь, по его мнению, необходимо обеспечить прозрачный механизм учета мнения жителей на каждом этапе программы. "Необходимо, чтобы широкие полномочия правительства Москвы, создаваемого Фонда реновации все же ограничивались интересами жителей, действующим законодательством, техническими и градостроительными нормами", - убежден парламентарий. "В законопроекте необходимо обозначить не только равнозначность, но и равноценность предлагаемого жилья, обеспечить жителям хрущевок выбор из нескольких вариантов", - считает он.

Ранее Володин предложил отложить на начало июля рассмотрение законопроекта о реновации жилищного фонда Москвы во втором чтении. По его мнению, до окончания поадресного опроса москвичей и проведения парламентских слушаний по этому вопросу принимать ключевые решения по закону во втором чтении преждевременно и нецелесообразно.