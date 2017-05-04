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Вице-президент РСТ не ожидает снижения турпотока в Сочи этим летом

Общество
4 мая, 21:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, мая. /ТАСС

Юрий Барзыкин сообщил, что был в Сочи в последние дни и наблюдал ажиотаж как в горном, так и в прибрежном кластерах

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МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин не считает, что турпоток в Сочи снизится этим летом. Такое мнение он озвучил в разговоре с корреспондентом ТАСС.

Ранее в пресс-службе РСТ сообщили, что, как считают некоторые туроператоры, падение организованного турпотока в Сочи может составить около 30%.

По словам Барзыкина, он был на днях в Сочи, видел ажиотаж как в горном, так и в прибрежном кластерах. "Продажи очень неплохо идут, на 1 мая Сочи - лидер по внутреннему рынку", - отмечает вице-президент РСТ. Он напомнил, что летом в Сочи пройдут такие мероприятия, как Кубок конфедераций, Всемирный фестиваль молодежи и студентов. "Поэтому я думаю, что даже будет определенный рост. Пока это субъективно", - отметил он.

"Те, кто будет работать, не потеряет клиентов. Откорректированы цены и в Сочи, и в Крыму. Если повышения цен и будут, то только на уровень инфляции, а кое-где останутся на прежнем уровне", - подчеркнул Барзыкин.

Он также сообщил, что на Черноморском побережье в летнем сезоне откроется круизная линия. "Это еще один вид туризма, а значит, еще целый сегмент туристов", - пояснил Барзыкин.

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