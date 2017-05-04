Турпоток по воздуху в Сочи вырос на 22% на майские праздники

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МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Ростуризм отмечает увеличение числа туристов, которые прилетели в Сочи на майские праздники, на 22% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"На майские праздники в Сочи прилетело на 22% больше туристов по сравнению с прошлым годом", - сообщили в Ростуризме.
Здесь привели данные компании "Базэл Аэро", оператора аэропортов Краснодарского края, в период с 29 апреля по 1 мая 2017 года аэропорт Сочи обслужил 51,5 тыс. пассажиров, что на 22% больше прошлогоднего показателя. В Краснодар за этот же период прилетели 28 тыс. пассажиров, в Анапу - 6,3 тыс., а Геленджик - 1 тыс. "Во всех трех аэропортах региона турпоток вырос на 20-42%", - отметили в Ростуризме.
Здесь также отметили, что туристы пребывают в город и на других видах транспорта, "поэтому общий турпоток в регион на майские праздники, очевидно, существенно превышает цифры, представленные "Базэл Аэро".