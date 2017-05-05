"Ночные волки" почтили память красноармейцев в Моравии

Российская теннисистка Павлюченкова вышла в финал турнира в РабатеСпорт 5 мая, 18:12
Международный паралимпийский комитет обсудит процесс восстановления ПКР 19-21 маяСпорт 5 мая, 18:08
Путин: Россия готова к открытому сотрудничеству для создания новой системы антидопингаСпорт 5 мая, 18:00
Путин не исключил, что Россия будет претендовать на проведение Олимпийских игр 2028 годаСпорт 5 мая, 17:57
Россия не считает себя связанной решением Совета Европы по правам человека в КрымуПолитика 5 мая, 17:50
ПКР отправил в МПК отчет по выполнению критериев восстановления членстваСпорт 5 мая, 17:15
Долг памяти: "Бессмертный полк" прошел по центральной улице ХайфыОбщество 5 мая, 17:15
Нанесение резметки на газон началось на стадионе "Лужники"Спорт 5 мая, 17:14
Экспонаты непубличного музея маршала Жукова стали доступны жителям ЕкатеринбургаНовости Урала 5 мая, 17:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПРАГА, 5 мая. /ТАСС/. Колонна из 120 участников мотопробега "Дороги Победы - 2017" международного мотоклуба "Ночные волки" проследовала в пятницу по дорогам Моравии - восточной части Чехии. В городе Брно, метрополии региона, они возложили венки к памятнику красноармейцев на почетном участке Центрального городского кладбища.
"Там покоятся почти четыре тысячи воинов-освободителей", - сообщил в интервью ТАСС руководитель марша "Дороги Победы" Андрей Бобровский.
"К нам присоединились 200 местных жителей, с благодарностью вспоминающих подвиг советских солдат. Цветы и венки к памятнику возложили также представители местных властей, соотечественники и сотрудники генерального консульства России в Брно. Все прошло очень в духе нашего марша", - подчеркнул он.
Затем "Ночные волки" совершили остановку в местечке Позоржице близ Брно. Там они возложили букеты живых цветов к мемориальной доске чешского бригадного генерала Йозефа Кратохвила, воевавшего в рядах Красной армии. После этого ими был взят курс на Прагу, где 6 мая состоится церемония почтения памяти советских солдат, похороненных на мемориальном участке Ольшанского кладбища.
"По дороге в Берлин к нам постоянно присоединяются наши друзья-байкеры из европейских отделений мотоклуба - Чехии, Словакии, Польши, Германии, Италии, Болгарии и других стран. С каждым часом они приезжают и приезжают. Думаю, что очень скоро нас уже будет в колонне не менее 450 человек", - отметил Бобровский.
"Дороги Победы - 2017" стартовали 27 апреля из международного байк-центра в Нижних Мневниках. "Ночные волки" проехали Россию и Белоруссию, поклонились памяти воинов-освободителей в Польше, Венгрии и Словакии. Их дальнейший маршрут проходит через Чешскую Республику в Дрезден и Берлин.