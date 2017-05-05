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"Ночные волки" почтили память красноармейцев в Моравии

Общество
5 мая, 16:44 UTC+3 ПРАГА ПРАГА 5, мая. /ТАСС

Более 100 участников мотопробега возложили венки и букеты живых цветов к мемориалам в чешских Брно и Позоржице

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ПРАГА, 5 мая. /ТАСС/. Колонна из 120 участников мотопробега "Дороги Победы - 2017" международного мотоклуба "Ночные волки" проследовала в пятницу по дорогам Моравии - восточной части Чехии. В городе Брно, метрополии региона, они возложили венки к памятнику красноармейцев на почетном участке Центрального городского кладбища.

"Там покоятся почти четыре тысячи воинов-освободителей", - сообщил в интервью ТАСС руководитель марша "Дороги Победы" Андрей Бобровский.

"К нам присоединились 200 местных жителей, с благодарностью вспоминающих подвиг советских солдат. Цветы и венки к памятнику возложили также представители местных властей, соотечественники и сотрудники генерального консульства России в Брно. Все прошло очень в духе нашего марша", - подчеркнул он.

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Затем "Ночные волки" совершили остановку в местечке Позоржице близ Брно. Там они возложили букеты живых цветов к мемориальной доске чешского бригадного генерала Йозефа Кратохвила, воевавшего в рядах Красной армии. После этого ими был взят курс на Прагу, где 6 мая состоится церемония почтения памяти советских солдат, похороненных на мемориальном участке Ольшанского кладбища.

"По дороге в Берлин к нам постоянно присоединяются наши друзья-байкеры из европейских отделений мотоклуба - Чехии, Словакии, Польши, Германии, Италии, Болгарии и других стран. С каждым часом они приезжают и приезжают. Думаю, что очень скоро нас уже будет в колонне не менее 450 человек", - отметил Бобровский.

"Дороги Победы - 2017" стартовали 27 апреля из международного байк-центра в Нижних Мневниках. "Ночные волки" проехали Россию и Белоруссию, поклонились памяти воинов-освободителей в Польше, Венгрии и Словакии. Их дальнейший маршрут проходит через Чешскую Республику в Дрезден и Берлин.

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