"Ночные волки" почтили память красноармейцев в Праге

"Ростов" проиграл "Арсеналу" и прервал 10-матчевую беспроигрышную серию в РФПЛСпорт 6 мая, 18:25
ФК "Тосно" впервые в истории вышел в премьер-лигуСпорт 6 мая, 17:53
Рекордная "сухая" серия вратаря "Ростова" Медведева прервалась на 989-й минутеСпорт 6 мая, 17:18
Ярцев: ФК "Тамбов" решил задачу на сезон, будущее клуба в руках руководства регионаСпорт 6 мая, 17:08
Паспорта болельщиков уже получили порядка 50-60 тысяч человекСпорт 6 мая, 17:02
Семин сообщил, что еще не обсуждал с Лоськовым его участие в играх "Локомотива"Спорт 6 мая, 16:50
Пахомов: ФК "Сочи" покажет достойную и интересную игру после ЧМ-2018Спорт 6 мая, 16:38
Велогонщик Трофимов выиграл второй этап многодневки "Пять колец Москвы"Спорт 6 мая, 16:33
Кулда: латвийцы победили датчан в матче ЧМ по хоккею благодаря вратарю МерзликинсуСпорт 6 мая, 16:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПРАГА, 6 мая. /ТАСС/. Участники мотопробега "Дороги Победы - 2017" международного мотоклуба "Ночные волки" 6 мая почтили память советских воинов-освободителей в Праге. Они возложили венки к памятнику красноармейцев на мемориальном участке Ольшанского кладбища столицы Чехии.
"На этот святой для каждого россиянина участок чешской земли, где покоится прах 437 советских солдат и нескольких десятков русских героев, погибших в ходе Заграничного похода Русской императорской армии периода наполеоновских войн (1813-1814 годы), мы приходим ежегодно, чтобы поклониться их светлой памяти", - заявил ТАСС один из руководителей мотопробега, вице-президент отделения "Дороги Победы" одного из крупнейших в Европе мотоклубов Виталий Кузнецов.
"На Ольшанское кладбище прибыли 250 байкеров, - рассказал он. - Это члены клуба из России, европейских филиалов, а также близкие нам по духу мотоциклисты из Чехии и других стран Европы". К участникам мотопробега присоединились также более 1 тыс. чешских граждан и соотечественников. Поклониться памяти советских солдат и положить цветы к могилам воинов-освободителей пришли российские дипломаты и сотрудники российских загранучреждений.
"Чехи нас принимают очень хорошо. Это видно и по тому, как прошла церемония на Ольшанском кладбище. Наш марш по дорогам Победы на Берлин проходит отлично", - отметил Кузнецов. Между тем, он выразил сожаление, что "Ночным волкам" в этом году с местными властями не удалось согласовать проезд по Вацлавской площади - центральной в Праге.
"Там, как нам сообщили, готовились протесты против мотопробега "Дороги Победы - 2017", а мы не собираемся ни с кем конфликтовать. Наша цель - дружба и сотрудничество людей доброй воли, которые чтят тех, кто погиб за их свободу во Второй мировой войне", - подчеркнул один из руководителей марша.
7 мая "Ночные волки" отправятся из Праги в северочешский город Дечин и затем - германский Дрезден, а далее - в Берлин. "Дороги Победы - 2017" стартовали 27 апреля из международного байк-центра в Нижних Мневниках. "Ночные волки" проехали Россию и Белоруссию, поклонились памяти воинов-освободителей в Польше, Венгрии и Словакии.