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"Ночные волки" почтили память красноармейцев в Праге

Общество
6 мая, 17:15 UTC+3 ПРАГА ПРАГА 6, мая. /ТАСС

Участники мотопробега "Дороги Победы - 2017" возложили венки к памятнику на мемориальном участке Ольшанского кладбища

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ПРАГА, 6 мая. /ТАСС/. Участники мотопробега "Дороги Победы - 2017" международного мотоклуба "Ночные волки" 6 мая почтили память советских воинов-освободителей в Праге. Они возложили венки к памятнику красноармейцев на мемориальном участке Ольшанского кладбища столицы Чехии.

"На этот святой для каждого россиянина участок чешской земли, где покоится прах 437 советских солдат и нескольких десятков русских героев, погибших в ходе Заграничного похода Русской императорской армии периода наполеоновских войн (1813-1814 годы), мы приходим ежегодно, чтобы поклониться их светлой памяти", - заявил ТАСС один из руководителей мотопробега, вице-президент отделения "Дороги Победы" одного из крупнейших в Европе мотоклубов Виталий Кузнецов.

"На Ольшанское кладбище прибыли 250 байкеров, - рассказал он. - Это члены клуба из России, европейских филиалов, а также близкие нам по духу мотоциклисты из Чехии и других стран Европы". К участникам мотопробега присоединились также более 1 тыс. чешских граждан и соотечественников. Поклониться памяти советских солдат и положить цветы к могилам воинов-освободителей пришли российские дипломаты и сотрудники российских загранучреждений.

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"Чехи нас принимают очень хорошо. Это видно и по тому, как прошла церемония на Ольшанском кладбище. Наш марш по дорогам Победы на Берлин проходит отлично", - отметил Кузнецов. Между тем, он выразил сожаление, что "Ночным волкам" в этом году с местными властями не удалось согласовать проезд по Вацлавской площади - центральной в Праге.

"Там, как нам сообщили, готовились протесты против мотопробега "Дороги Победы - 2017", а мы не собираемся ни с кем конфликтовать. Наша цель - дружба и сотрудничество людей доброй воли, которые чтят тех, кто погиб за их свободу во Второй мировой войне", - подчеркнул один из руководителей марша.

7 мая "Ночные волки" отправятся из Праги в северочешский город Дечин и затем - германский Дрезден, а далее - в Берлин. "Дороги Победы - 2017" стартовали 27 апреля из международного байк-центра в Нижних Мневниках. "Ночные волки" проехали Россию и Белоруссию, поклонились памяти воинов-освободителей в Польше, Венгрии и Словакии.

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