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Евкуров: закон об уголовной ответственности за похищение невест не нужен Ингушетии

Общество
6 мая, 17:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, мая. /ТАСС

Юнус-Бек Евкуров напомнил, что в Уголовном кодексе уже есть статья о похищении человека

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МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Принятие нового закона о введении уголовной ответственности для похитителей невест в Ингушетии не приведет ни к каким конкретным результатам и не нужен региону. Такое мнение в эфире телеканала "Россия 24" высказал глава республики Юнус-Бек Евкуров.

"Я не сторонник (этого законопроекта - прим. ТАСС). Почему? Потому что есть уголовная ответственность за похищение человека. Невеста это, бизнесмен это - неважно", - заявил он.

"Когда человек хочет таким образом жениться, делать из него уголовника - нам же это дороже обходится", - добавил Евкуров.

Законопроект о привлечении к уголовной ответственности за похищение невесты был инициирован спикером ингушского парламента Зелимханом Евлоевым после похищения жительницы селения Кантышево Назрановского района республики. 12 апреля управление Следственного комитета по Ингушетии возбудило уголовное дело по данному факту.

По имеющейся у следствия информации, днем 8 апреля несколько человек ворвались в один из домов и похитили 19-летнюю девушку. Позже родственникам удалось вернуть девушку домой, а 20-летний подозреваемый был задержан. Впоследствии он был арестован. Несостоявшемуся жениху грозит до 12 лет лишения свободы.

Сторонники нового закона

Ранее глава Народного собрания Ингушетии Зелимхан Евлоев сообщал, что направленный депутатами регионального парламента законопроект, предусматривающий уголовную ответственность в виде лишения свободы до трех лет за похищение человека с целью вступления в брак, может быть рассмотрен уже в текущем году.

По его словам, принятие этого законопроекта положило бы конец или минимизировало такое общественно опасное преступление, как похищение с целью вступления в брак.

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Не законом единым

Направленные против похищения с целью вступления в брак меры надо принимать, сообщила ТАСС руководитель фракции "Единая Россия" в Народном собрании Ингушетии Марьям Амриева, проголосовавшая в парламенте за законодательную инициативу о внесении дополнений в Уголовный кодекс.

Однако, по ее мнению, ограничиваться принятием одного закона нельзя. По ее словам, очень серьезную работу надо проводить власти, общественности в молодежной среде, с родителями, которые не всегда учитывают желание и девушки, и молодого человека быть вместе.

По утверждению председателя комитета по образованию, культуре и связям с религиозными организациями Народного собрания, воспитанная в традициях уважения к родителям и беспрекословного послушания девушка, имея определенные чувства к молодому человеку, чаще всего не смеет идти против воли родителей и отказывает ему. А молодой человек идет на похищение в надежде, что тогда девушка даст согласие.

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