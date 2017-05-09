В Астане маршрут шествия "Бессмертный полк" увеличили в два раза

АСТАНА, 9 мая. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Протяженность шествия "Бессмертный полк Астаны - марш мира", которое прошло в столице Казахстана в честь Дня Победы, увеличили в этом году два раза - с 1,8 до 3,6 км. Участники акции собрались у монумента "Казак ели" ("Казахский народ"), где состоялась торжественная часть и концертная программа с исполнением военных песен. Отсюда колонна в сопровождении военной техники начала движение по проспекту Независимости. Финиш шествия состоялся у монумента "Отан Коргаушылар" ("Защитники Отечества"), где прозвучало общее исполнение композиции "День Победы".

"Маршрут в этом году удлинен в два раза. Расстояние довольно-таки серьезное, но участники акции прошлых лет просили увеличить дистанцию. Мы пошли им навстречу, и акимат (мэрия) Астаны это предложение поддержал", - рассказала корреспонденту ТАСС координатор акции "Бессмертный полк" в Астане Аида Баймакова.

По ее словам, в прошлом году маршрут был порядка 1,5-1,8 км. "Эмоционально многим людям этого не хватило - они только настроились, как шествие уже завершилось. В этом году дистанция составила 3,5-3,6 км", - пояснила координатор акции.

Возглавили марш памяти ветераны Великой Отечественной войны, которых провезли по проспекту на спецмашинах. В колоннах также прошли потомки участников войны и тружеников тыла, узников концлагерей, пропавших на войне без вести, солдат союзных войск, воины-афганцы. На груди участников шествия - голубые казахстанские ленты Победы, появившиеся в республике в 2015 году.

"Я пришла на акцию с портретом моего деда Бакира Абуева, 1922 года рождения. Его призвали на фронт из Жамбылской области. Он служил в Панфиловской дивизии под Москвой. Вернулся домой в конце 1943 года без обеих ног. После войны работал главным бухгалтером, вырастил семерых детей. От имени всех потомков я пришла почтить его память, благодаря ему мы сейчас живем в мирное время", - рассказала участница шествия Маржан Тулендиева.

В этом году шествие "Бессмертный полк" прошло в столице Казахстана в третий раз. В 2015 году в честь празднования 70-летия Победы более 1,5 тыс. человек пронесли портреты ветеранов в рамках акции в столице Казахстана. Но уже в прошлом году в шествии "Бессмертный полк" в Астане приняли участие более 7 тыс. человек. В этом году, как отметили организаторы, людей было намного больше, их количество еще предстоит уточнить.