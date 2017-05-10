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Более 30 тыс. человек обратились к врачам по поводу укусов клещей

Общество
10 мая, 10:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, мая. /ТАСС

С 16 марта 2017 года в Роспотребнадзоре начался еженедельный мониторинг распространения клещевого вирусного энцефалита и других инфекций, передающихся через укусы клещей

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© Юрий Смитюк/TACC

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Число обратившихся в медицинские учреждения по поводу укусов клещей существенно увеличилось после первых майских праздников - до 28 апреля в медицинские организации обратились 12,6 тыс. человек, а к 5 мая их число достигло 31 тыс., сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

С 16 марта 2017 года в ведомстве начался еженедельный мониторинг распространения клещевого вирусного энцефалита и других инфекций, передающихся через укусы клещей. Специалисты ведомства осуществляют наблюдение за клещевым вирусным энцефалитом и рядом других заболеваний, которые передаются через укусы клещей (иксодовый клещевой бореллиоз, моноцитарный эрлихиоз человека, гранулоцитарный анаплазмоз человека). 

"По состоянию на 5 мая 2017 года, в медицинские организации обратились 31 019 человек по поводу присасывания клещей, что соответствует среднемноголетним уровням и ниже в 1,8 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Учреждения здравоохранения Роспотребнадзора, их филиалы и пункты приема клещей проводят работу по исследованию клещей на энцефалит и вирус клещевого боррелиоза. Адреса лабораторий для проведения исследования клещей и информационные памятки для населения о правилах индивидуальной защиты при посещении лесных массивов размещены на сайтах территориальных управлений ведомства. Горячая линия Роспотребнадзора по профилактике клещевого энцефалита будет работать в период майских праздников с 1 по 15 мая в каждом субъекте РФ.

В рамках профилактических и противоэпидемических мероприятий Роспотребнадзор также проводит акарицидные обработки. На данный момент обработано уже более 90 тыс. га. "При этом запланировано к обработке более 120 тысяч га, что на 30% больше, чем в прошлом году", - уточнили в ведомстве.

Кроме того, Роспотребнадзор напоминает о неспецифических мерах защиты от клещей: ношение прилегающей одежды, использование репеллентов. После прогулки необходимо осмотреть себя и домашних животных на предмет присасывания клещей.

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