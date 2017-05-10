Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.05:
$ 58.08
€ 63.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кремль не получал предложений о введении в РФ налога на малодетность

Общество
10 мая, 14:38 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 10, мая. /ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что не может сказать, насколько соответствует действительности информация о направлении соответствующих предложений главе государства

Поделиться
Материал из 1 страницы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСС

СОЧИ, 10 мая. /ТАСС/. Кремль пока не в курсе предложений о введении в России налога на малодетность. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Комментария нет, потому что я не понимаю, о чем идет речь", - сказал он, отметив, что не может сказать, насколько соответствует действительности информация о направлении соответствующих предложений главе государства.

Ранее газета "Известия" сообщила о том, что Институт демографии, миграции и регионального развития России направил президенту РФ Владимиру Путину проект концепции федерального закона "О статусе многодетных семей", который предусматривает в том числе введение налога на малодетность.

Смотрите также

Мизулина раскритиковала идею введения налога на малодетность

В "Единой России" выступили против введения налога на малодетность

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
25
От Пекина до Нью-Йорка: "Бессмертный полк" прошел по всему миру
4
Более 400 человек участвовали в шествии "Бессмертного полка" по Оттаве
8
Празднование Дня Победы в Москве завершил большой салют
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Депутат ЛДПР Василий Тарасюк скончался на 69-м году жизни
2
Археологи обнаружили в Москве "шахматный" клад времен Ивана Грозного
3
Россия не намерена участвовать в докапитализации ЕБРР
4
Минфин поддержал программу продовольственных карточек
5
Путин обсудил с Совбезом РФ отношения с США перед встречей Лаврова с Трампом
6
Джамалу не пустили на красную дорожку открытия "Евровидения" в Киеве
7
На лидера украинских радикалов Ляшко завели дело о незаконном обогащении
Темы дня
Загрузка...
Реклама