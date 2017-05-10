Кремль не получал предложений о введении в РФ налога на малодетность

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СОЧИ, 10 мая. /ТАСС/. Кремль пока не в курсе предложений о введении в России налога на малодетность. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Комментария нет, потому что я не понимаю, о чем идет речь", - сказал он, отметив, что не может сказать, насколько соответствует действительности информация о направлении соответствующих предложений главе государства.
Ранее газета "Известия" сообщила о том, что Институт демографии, миграции и регионального развития России направил президенту РФ Владимиру Путину проект концепции федерального закона "О статусе многодетных семей", который предусматривает в том числе введение налога на малодетность.