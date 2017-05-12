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Ростуризм: отели Сочи на летние месяцы забронированы практически полностью

Общество
12 мая, 10:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, мая. /ТАСС

В ведомстве отметили, что количество отдыхающих в этом сезоне на южном курорте, по прогнозам экспертов, будет сопоставимо с показателями прошлого года

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Отели в Сочи уже практически полночью забронированы на летние месяцы, а номера на июль и август распроданы полностью. Об этом сообщили в пресс-службе Ростуризма.

"В отелях Сочи полностью распроданы номера на июль и август. Загрузка на июнь на сегодняшний день составляет 90%", - сообщили в Ростуризме со ссылкой на администрацию города.

В ведомстве отмечают, что в целом количество отдыхающих в этом сезоне на южном курорте, по прогнозам экспертов, будет сопоставимо с показателями прошлого года.

Здесь уточнили, что в настоящий момент на туристическом рынке Сочи действует более 1000 небольших отелей, которые располагают современной инфраструктурой и могут предложить услуги по достаточно умеренным ценам. Для туристов работает колл-центр, где предоставляют информацию о вариантах бюджетного размещения.

Летом Международный аэропорт Сочи будет обслуживать около 60 направлений.

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