В программу реновации жилья в Москве могут попасть общежития

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Общежития могут быть включены в проект программы реновации жилья в Москве по решению их жителей. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с членами Общественной палаты города.

"Я считаю, что можно также прописать в нашем городском законе, что такие общежития могут попадать в программу реновации по общему правилу, по тому, которое есть в городе. Если даже они не попали в список для голосования, могут собраться, принять на общем собрании решение. Если две трети проголосуют, то такие дома мы сможем включить в проект программы", - сказал Собянин.

Это же, по его словам, касается и коммуналок.

"Принципиально считаю, что можно заниматься этими домами в рамках проекта реновации", - сказал мэр. Собянин пояснил, что изначально общежития не входили в программу.

"Мы считали, что вопрос сноса общежитий требует отдельного закона, но еще раз проанализировав данный вопрос, видим, что большинство общежитий по сути дела статус общежитий утратили и перешли в разряд обычного жилья, где люди живут на правах социального найма", - отметил мэр. По его словам, такого жилья в столице очень много.

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн кв. метров.

Пока в списке для голосования жителей, которое пройдет с 15 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс., где живут 1,6 млн человек. В перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние дома и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы. На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, "для раскрутки программы расселения потребуется около 300 млрд руб. в течение трех лет".

Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади.

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении.

Площадки для голосования

Собственники жилья в пятиэтажках смогут высказать свое мнение - включить их дом в программу реновации или нет, тремя разными способами: на портале "Активный гражданин", в центрах госуслуг "Мои документы" или на общедомовом собрании собственников жилья. Решение последнего является приоритетным: это значит, что если жильцы на общем собрании выскажутся "за" или "против" включения в программу, протокол этого собрания аннулирует любой параллельный учет голосов в МФЦ или "Активном гражданине".

Второй по приоритетности площадкой являются центры госуслуг. Так, если житель проголосовал и в МФЦ, и на портале "Активный гражданин", то будет учитываться мнение, высказанное в МФЦ.

Проголосовать в "Активном гражданине" будет удобно тем, кто по каким-либо причинам не может или не хочет использовать две другие площадки. Участникам голосования в "Активном гражданине" будет предложена, по мнению властей, максимально надежная схема верификации их голосов. Во время голосования на платформе "Активного гражданина" москвичам предложат ввести свою фамилию, имя, отчество, паспортные данные, а также уникальный номер СНИЛС, номер лицевого счета квартиры, свидетельства о регистрации о собственности. Проверка данных займет четыре дня.

По окончании голосования его результаты будут опубликованы в Интернете. У каждого участника будет свой электронный код, с помощью которого он сможет проверить, правильно ли был учтен его голос. Кроме того, горожанам будут доступны промежуточные результаты голосования, то есть его участники смогут увидеть, как проголосовали другие собственники квартир в доме.

Решать, включать ли дом в программу реновации или нет, имеют право собственники жилья, включая собственников долей и наниматели квартир по договорам социального найма.