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Яровая: законы об уголовном наказании за склонение детей к суициду могут принять в мае

Общество
15 мая, 13:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, мая. /ТАСС

Законопроекты, в частности, устанавливают уголовную ответственность для организаторов смертельных игр для несовершеннолетних в социальных сетях

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МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Законопроекты, направленные на защиту детей от склонения к самоубийству и устанавливающие уголовную ответственность для организаторов смертельных игр для несовершеннолетних в социальных сетях, единогласно поддержаны всеми ведомствами и могут быть полностью приняты в мае. Об этом заявила автор этих инициатив вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

"Главная цель законопроектов - это не дать совершить убийство ребенка", - заявила Яровая по итогам межведомственного совещания с участием представителей Роскомнадзора, Генпрокуратуры, МВД, Следственного комитета, Минюста, правового управления администрации президента и других экспертов.

По ее мнению, принципиально важно то, что сегодня все ведомства единогласно поддерживают законопроекты в том варианте, в котором они были внесены в Госдуму. "Это подтверждает то, что законопроекты были детальнейшим образом проработаны до внесения и что наша межведомственная рабочая группа провела глубокую работу и с точки зрения выработки правильных правовых дефиниций, и с точки зрения оценки будущей правоприменительной практики, и с точки зрения соотнесения с той реально высокой степенью общественной опасности преступлений, которые совершаются в отношении детей", - отметила Яровая, которая возглавляет данную рабочую группу.

Парламентарий напомнила, что законопроект впервые предлагает новую форму взаимодействия Роскомнадзора и правоохранителей - "незамедлительного уведомления, что дает возможность именно оперативного выявления лиц, совершающих преступления, и пресечения их преступной деятельности, реализации комплекса профилактических мер".

"Исходя из этого, сегодня мы с коллегами из ведомств договорились о том, что во втором чтении в законопроект о профилактике внесем правило такой же процедуры взаимодействия в отношении фактов распространения детской порнографии", - сообщила она.

Вице-спикер добавила, что "с высокой долей уверенности можно говорить о том, что в течение мая законопроекты будут приняты во втором и третьем чтениях".

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Яровая, Ирина Анатольевна
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