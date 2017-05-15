Яровая: законы об уголовном наказании за склонение детей к суициду могут принять в мае

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Законопроекты, направленные на защиту детей от склонения к самоубийству и устанавливающие уголовную ответственность для организаторов смертельных игр для несовершеннолетних в социальных сетях, единогласно поддержаны всеми ведомствами и могут быть полностью приняты в мае. Об этом заявила автор этих инициатив вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

"Главная цель законопроектов - это не дать совершить убийство ребенка", - заявила Яровая по итогам межведомственного совещания с участием представителей Роскомнадзора, Генпрокуратуры, МВД, Следственного комитета, Минюста, правового управления администрации президента и других экспертов.

По ее мнению, принципиально важно то, что сегодня все ведомства единогласно поддерживают законопроекты в том варианте, в котором они были внесены в Госдуму. "Это подтверждает то, что законопроекты были детальнейшим образом проработаны до внесения и что наша межведомственная рабочая группа провела глубокую работу и с точки зрения выработки правильных правовых дефиниций, и с точки зрения оценки будущей правоприменительной практики, и с точки зрения соотнесения с той реально высокой степенью общественной опасности преступлений, которые совершаются в отношении детей", - отметила Яровая, которая возглавляет данную рабочую группу.

Парламентарий напомнила, что законопроект впервые предлагает новую форму взаимодействия Роскомнадзора и правоохранителей - "незамедлительного уведомления, что дает возможность именно оперативного выявления лиц, совершающих преступления, и пресечения их преступной деятельности, реализации комплекса профилактических мер".

"Исходя из этого, сегодня мы с коллегами из ведомств договорились о том, что во втором чтении в законопроект о профилактике внесем правило такой же процедуры взаимодействия в отношении фактов распространения детской порнографии", - сообщила она.

Вице-спикер добавила, что "с высокой долей уверенности можно говорить о том, что в течение мая законопроекты будут приняты во втором и третьем чтениях".