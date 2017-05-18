Более 2/3 проголосовавших собственников в 4127 из 4566 домов согласились на реновацию

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Более двух третей от проголосовавших собственников квартир в 4127 домах из 4566, включенных в перечень для голосования по программе реновации жилфонда, высказались за снос их дома. Об этом сообщил председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков.
"Количество домов, в которых две трети от проголосовавших уже квартир высказались за снос, составляет 4127. В 214 домах за то, чтобы их дом был включен в программу, высказались меньше половины квартир от числа всех проголосовавших. Собственники квартир из 39 домов вообще пока не приняли участия в голосовании", - сказал Ремчуков.
По его словам, всего на сегодняшний момент в голосовании поучаствовали более 64 тыс. квартир, верифицировано 60 259 квартир, или 18% от общего числа квартир в домах, включенных в список для голосования. Данные приведены на 04:00 мск 18 мая.
Голосование жителей началось в "Активном гражданине" 14 мая в 20:00 мск, в МФЦ - с 15 мая 08:00 мск.