Мэрия Москвы объявила о начале онлайн-голосования о сносимых пятиэтажках

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Онлайн-голосование по поводу вносимых в список на снос московских пятиэтажкек открылось в городской интернет-системе "Активный гражданин". Об этом сообщается на сайте столичной мэрии. Ранее предполагалось, что прием голосов начнется 15 мая.

"Открылось голосование: как отдать голос за проект программы реновации", - говорится в опубликованном заявлении мэрии.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе департамента информационных технологий столицы, голосование было запущено заранее, для того чтобы "обеспечить равномерный рост нагрузки, а также проверить еще раз корректность работы всех систем".

Первоначально говорилось, что под снос могут попасть около 8 тыс. домов. Однако власти проанализировали их техническое состояние, жалобы жильцов по данным домам, провели консультации с экспертами и муниципальными депутатами, а также масштабный опрос жителей. В результате из списка для голосования было вычеркнуто около 3,5 тыс. домов.

Как ранее рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, голосование будет проводиться с 15 мая по 15 июня. "То есть не надо будет спешить, (можно) спокойно подумать, принять решение и проголосовать. Итоги будут подводиться с участием Общественной палаты города Москвы, под их контролем, так, чтобы не было никаких проблем с тем, чтобы сомневаться в голосовании", - отметил он.

Безусловный приоритет

Решать, включать ли дом в программу реновации или нет, имеют право собственники жилья, включая собственников долей, и наниматели квартир по договорам социального найма. Они смогут высказать свое мнение тремя разными способами: на портале "Активный гражданин", в центрах госуслуг "Мои документы" или на общедомовом собрании собственников жилья. Решение последнего является приоритетным: это значит, что если жильцы на общем собрании выскажутся "за" или "против" включения в программу, протокол этого собрания аннулирует любой параллельный учет голосов в МФЦ или "Активном гражданине".

На заседании президиума столичного правительства 11 мая было принято постановление, согласно которому решение о включение дома в программу реновации будет приниматься на общедомовом собрании на основании согласия не менее двух третей собственников. Также при проведении общих собраний собственников помещений по вопросу о включении домов в программу реновации представлять интересы города Москвы как собственника неприватизированных квартир будут их наниматели по договорам социального найма.

Центры госуслуг "Мои документы"

Второй по приоритетности площадкой являются центры госуслуг. Так, если житель проголосовал и в МФЦ, и на портале "Активный гражданин", то будет учитываться мнение, высказанное в МФЦ. Для голосования в центрах госуслуг собственники квартир должны предоставить паспорт, свидетельство о праве собственности или выписку из ЕГРН (единого государственного реестра недвижимости), наниматели квартир - паспорт и договор социального найма.

Электронное голосование в "Активном гражданине"

Проголосовать в "Активном гражданине" (на сайте проекта или в бесплатном мобильном приложении) будет удобно тем, кто по каким-либо причинам не может или не хочет использовать две другие площадки. Участникам будет предложена, по мнению властей, максимально надежная схема верификации их голосов. Во время голосования москвичи должны будут ввести свою фамилию, имя, отчество, паспортные данные, а также уникальный номер СНИЛС, номер лицевого счета квартиры и свидетельства о регистрации о собственности. Проверка данных займет четыре дня.

По окончании голосования его результаты будут опубликованы в интернете. У каждого участника будет свой электронный код, с помощью которого он сможет проверить, правильно ли был учтен его голос.

Участники могут менять свое мнение и голосовать несколько раз до 15 июня. В этом случае будет учтен результат более позднего голосования.

Подведение итогов

Итоги голосования будут подведены в два этапа. На первом этапе будет учитываться мнение собственников или нанимателей по квартире. Если собственник или наниматель один, его мнение определит мнение жителей данной квартиры.

Если собственников или нанимателей двое и больше, каждый из них может принять участие в голосовании. Результат будет определяться большинством голосов. При равенстве голосов будет считаться, что жители данной квартиры не выразили своего мнения, соответственно голосование по данной квартире не будет учтено при подведении итогов по дому в целом.

Участие в голосовании всех собственников или нанимателей необязательно. При подведении итогов будет учтено мнение только тех, кто принял участие в голосовании.

В случае, если никто из собственников или нанимателей не принял участие в голосовании (так называемые молчуны), их квартира учитывается при подведении итогов как проголосовавшая "за" включение дома в программу реновации. Аналогичная практика учета "молчунов" как согласных используется в федеральном законодательстве, например, при формировании накопительной части пенсии или формировании фондов капремонта многоквартирных домов.

На втором этапе подводятся итоги голосования по дому в целом. Если число квартир, проголосовавших "за", включая квартиры "молчунов", превышает две трети от общего числа квартир в доме, этот дом будет включен в программу реновации. Таким образом, в перечень домов, который будет рекомендован для включения в программу реновации, войдут пятиэтажки, жители которых приняли такое решение на общем собрании жильцов, в которых более двух третей квартир проголосовали "за". В перечень не будут включены дома, одна треть квартир в которых высказались против.

Что дальше

На подведение итогов голосования может уйти порядка одной-двух недель. В результате будет сформирован предварительный список домов под снос, он может быть утвержден только после принятия федерального закона о реновации жилищного фонда столицы.

Затем будет сформирована сама программа реновации. По словам Собянина, строительство новых домов по программе реновации может начаться в течение года после ее утверждения.

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации.

На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. По словам Собянина, "для раскрутки программы расселения потребуется около 300 млрд руб. в течение трех лет".

Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении.