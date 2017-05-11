Не менее 2/3 собственников должны одобрить участие в программе реновации на общем собрании

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Решение о включение дома в проект программы реновации жилищного фонда Москвы будет приниматься на общедомовом собрании на основании согласия двух третей собственников. Соответствующее постановление правительства Москвы было принято на заседании президиума правительства.

"11 мая 2017 года на заседании президиума правительства Москвы было принято постановление "О внесении изменений в постановление правительства Москвы"Об учете мнения населения по проекту реновации жилищного фонда в городе Москве", предусматривающее уточнение прав собственников жилых и нежилых помещений в пятиэтажках при проведении общих собраний по вопросам включения их домов в программу реновации", - говорится в материалах к заседанию президиума.

Документ содержит два изменения.

Первое: решение о включении дома в проект программы реновации принимается большинством не менее 2/3 от общего числа собственников помещений в таком доме. Согласно материалам, данное уточнение гарантирует, что дом будет включен в проект программы реновации только в случае, если это решение поддерживает абсолютное большинство собственников квартир и нежилых помещений.

Второе: при проведении общих собраний собственников помещений по вопросу о включении домов в проект программы реновации представлять интересы города Москвы как собственника неприватизированных квартир будут их наниматели по договорам социального найма.

"Данная гарантия исключит потенциальный конфликт интересов в деятельности правительства Москвы и позволит полноценно учесть мнение нанимателей по договорам социального найма", - уточняется в материалах.

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн кв. метров.

Пока в списке для голосования жителей, которое пройдет с 15 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс., где живут 1,6 млн человек. В перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние дома и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы. На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, "для раскрутки программы расселения потребуется около 300 млрд руб. в течение трех лет".

Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади.

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении.

Площадки для голосования

Собственники жилья в пятиэтажках смогут высказать свое мнение включить их дом в программу реновации или нет, тремя разными способами: на портале "Активный гражданин", в центрах госуслуг "Мои документы" или на общедомовом собрании собственников жилья. Решение последнего является приоритетным: это значит, что если жильцы на общем собрании выскажутся "за" или "против" включения в программу, протокол этого собрания аннулирует любой параллельный учет голосов в МФЦ или "Активном гражданине".

Второй по приоритетности площадкой являются центры госуслуг. Так, если житель проголосовал и в МФЦ, и на портале "Активный гражданин", то будет учитываться мнение, высказанное в МФЦ.

Проголосовать в "Активном гражданине" будет удобно тем, кто по каким-либо причинам не может или не хочет использовать две другие площадки. Участникам голосования в "Активном гражданине" будет предложена, по мнению властей, максимально надежная схема верификации их голосов. Во время голосования на платформе "Активного гражданина" москвичам предложат ввести свою фамилию, имя, отчество, паспортные данные, а также уникальный номер СНИЛС, номер лицевого счета квартиры, свидетельства о регистрации о собственности. Проверка данных займет четыре дня.

По окончании голосования его результаты будут опубликованы в Интернете. У каждого участника будет свой электронный код, с помощью которого он сможет проверить, правильно ли был учтен его голос. Кроме того, горожанам будут доступны промежуточные результаты голосования, то есть его участники смогут увидеть, как проголосовали другие собственники квартир в доме.

Решать, включать ли дом в программу реновации или нет, имеют право собственники жилья, включая собственников долей, и наниматели квартир по договорам социального найма.