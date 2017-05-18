Депутат: законопроект о реновации жилфонда Москвы будет значительно изменен

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Законопроект о реновации жилищного фонда Москвы будет значительно изменен по сравнению с его изначальным вариантом, в поправках ко второму чтению будут учтены все мнения и замечания. Об этом ТАСС сообщил один из авторов документа, член профильного комитета Госдумы по транспорту и строительству Антон Жарков ("Единая Россия").

"Вообще очень сильно этот закон трансформируется. (Ко второму чтению) будут поправки, которые увеличивают гарантии граждан, будут поправки, связанные с получением не только равнозначного, но и равноценного жилья, будут внесены поправки, дающие право на оспаривание, много-много будет поправок", - отметил депутат.

Он подчеркнул, что "будут серьезные изменения" по сравнению с тем, в каком виде законопроект был внесен.

"Все эти изменения мы увидим, когда поправки выйдут ко второму чтению на обсуждение в комитет", - добавил парламентарий.

"Сегодня проходят широкие обсуждения не только среди депутатов и фракций, в правительстве Москвы и среди депутатов Мосгордумы, но и с самими гражданами, которые высказывают свои опасения, замечания, просьбы, как бы они хотели видеть программу реновации", - сказал Жарков. "Все эти мнения и замечания будут учтены и будут отражены в поправках ко второму чтению", - заключил политик.

Как сообщил ранее ТАСС глава профильного думского комитета Евгений Москвичев, срок приема поправок к проекту о реновации будет продлен до 21 июня.

Проект о реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн кв. м.

Пока в списке для голосования жителей, которое пройдет с 15 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс., в которых проживают 1,6 млн человек. В перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы. На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. Чтобы дом снесли, необходима поддержка этого решения со стороны двух третей собственников квартир.

В начале марта в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил отложить второе чтение законопроекта до июля. По его мнению, до окончания поадресного опроса москвичей и проведения парламентских слушаний по этому вопросу принимать ключевые решения по закону во втором чтении преждевременно и нецелесообразно.

Ранее на этой неделе Совет Думы принял решение провести второе чтение законопроекта на пленарном заседании 5 июля.