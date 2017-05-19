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Онищенко: источником выбросов в Капотне могли стать предприятия Подмосковья

Общество
19 мая, 8:02 дата обновления: 19 мая, 8:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, мая. /ТАСС

Ранее сообщалось, что Росприроднадзор проводит проверку МНПЗ по факту загрязнения воздуха в Капотне в связи с сообщениями о выбросе сероводорода и превышении допустимых нормативов в 51 раз

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Возможными источниками недавнего сильного загрязнения воздуха сероводородом в столичном районе Капотня могли стать предприятия из Московской области, а не Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ), не работающий в предполагаемый момент инцидента. Об этом ТАСС сообщил депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

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Ранее сообщалось, что Росприроднадзор проводит проверку МНПЗ по факту загрязнения воздуха в Капотне в связи с сообщениями о выбросе сероводорода и превышении допустимых нормативов в 51 раз, которые были зафиксированы Мосэкомониторингом. При этом МЧС заявляло, что обстановка в районе Капотня на юго-востоке Москвы спокойная.

"Что касается данного конкретного случая: завод (МНПЗ) не работал, это точно. И не завод выбросил (загрязняющие вещества в воздух). Он (был) неработающий, его действительно проверили, и нашли, что он стоял в это время", - сказал Онищенко, не уточнив источник данной информации.

"Поэтому сейчас идет расследование других возможных источников, которые находятся уже на территории Московской области. Там тоже есть такого рода предприятия, которые могли бы теоретически сделать выбросы", - указал он. Причем выброс, по данным Онищенко, был сделан ночью.

Депутат уверен, что 51-кратного превышения содержания сероводорода в Капотне не было. "Надо восстановить справедливость: в 50 раз превышения не было. Если бы было превышение в 50 раз там, было бы очень много обращений в медицинские учреждения, чего не произошло", - подчеркнул он.

При этом Онищенко не отрицает, что факт загрязнения воздуха на юго-востоке Москвы был. "Факт был. Когда проверил Роспотребнадзор, максимальное превышение (сероводорода в воздухе) было в 8 раз", - сообщил он.

Онищенко также напомнил о праве жителей Капотни требовать компенсации за загрязнение воздуха.

"В случае доказательности (вины предприятия) можно не только оштрафовать предприятие, не только наказать его, но еще и у граждан есть права, которые дает законодательство", - заявил депутат. В частности, по его словам, "есть право потребовать возместить моральный ущерб". "Такое законодательство есть, и им надо пользоваться, надо нарабатывать правовую практику нам с вами", - призвал политик.

"Теоретически я не могу себе представить, что можно доказать ущерб здоровью. Но есть моральный ущерб, допустим, неприятно это было", - пояснил парламентарий.

"Нужно знать свои права, а не митинговать, не кричать. Наши граждане должны четко знать, что у них есть права, которыми они должны и могут воспользоваться, в том числе в случае превышения (уровня сероводорода в воздухе). Здесь надо создавать прецедентную практику. Можно доказать", - заключил он.

"Газпромнефть - МНПЗ" - дочернее предприятие компании "Газпром нефть". Московский НПЗ является одним из основных производителей топлива для Московского региона - доля предприятия составляет 34%. Завод выпускает 30 наименований нефтепродуктов. Основная часть продукции - моторные топлива стандарта Евро-5, дорожный, строительный и полимерно-модифицированный битум, сжиженные газы для коммунально-бытового использования.

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