Выше предела: что известно о выбросе сероводорода в Капотне

18 мая Росприроднадзор возбудил административное дело по факту загрязнения воздуха в Капотне. В его рамках будет принято решение о дальнейшей работе МНПЗ. В ведомстве утверждают, что до настоящего момента у завода не утвержден проект нормативов предельно допустимых выбросов. Росприроднадзор настаивает на необходимости разработки предприятием планов их поэтапного сокращения — в том числе по сероводороду.

Ведомство обещает подготовить результаты анализов выбросов сероводорода в Капотне до 19 мая. Для получения уточняющих данных Росприроднадзор организовал работу с жителями районов ЮВАО Москвы.

При этом, как сообщил министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, по факту загрязнения воздуха в Капотне будут проверять не только МНПЗ, но и другие московские предприятия.