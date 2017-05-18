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Выше предела: что известно о выбросе сероводорода в Капотне

Общество
18 мая, 15:47 UTC+3

Чем это вещество опасно для человека и как ищут его источник — в материале ТАСС

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Московский нефтеперерабатывающий завод

Московский нефтеперерабатывающий завод

© Станислав Красильников/ТАСC

В ночь на четверг в московском районе Капотня вновь был зафиксирован выброс сероводорода. По данным Мосэкомониторинга, норма содержания вещества в воздухе в 01:00 мск была превышена в 15 раз.

Что известно об этой ситуации и чем сероводород опасен для человека — в материале ТАСС.

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Что произошло ранее?

Ночью в среду, 17 мая, датчик автоматической станции Мосэкомониторинга зафиксировал в Капотне превышение уровня предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода в 51 раз. Затем она снизилась — к 6:00 мск уровень сероводорода превышал норму в 2,9 раза. Направленные на место мобильные лаборатории МЧС и Росгидромета превышения не зафиксировали. Как отметил представитель столичного ГУ МЧС, показатели превышения ПДК сероводорода были зафиксированы из-за неисправности датчика автоматической станции Мосэкомониторинга. Однако позднее Роспотребнадзор подтвердил загрязнение воздуха на юго-востоке Москвы.

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Какие концентрации сероводорода были зафиксированы в Капотне?

По данным, на которых настаивает Мосэкомониторинг, в районе Капотня было зафиксировано сверхнормативное загрязнение воздуха сероводородом до уровня 0,8 мг/куб. м. "По данным Всемирной организации здравоохранения, обратимая реакция у наиболее чувствительных групп населения (астматики и аллергики) может наблюдаться при концентрациях сероводорода на уровне 2,8 мг", — отмечалось в сообщении службы.

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Что находится в Капотне?

Здесь расположен Московский нефтеперерабатывающий завод. Это один из основных производителей топлива для Московского региона — доля продукции предприятия на рынке составляет 34%. Завод выпускает 30 наименований нефтепродуктов. Основная часть продукции — моторные топлива стандарта "Евро-5", дорожный, строительный и полимерно-модифицированный битум, сжиженные газы для коммунально-бытового использования.

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Что утверждает МНПЗ?

Ранее сообщалось, что с 14 мая завод прекратил прием нефти и сдачу продукции из-за продолжения пусконаладочных работ после завершения ремонта. Официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин заявил, что МНПЗ прекратил работу из-за нештатной ситуации. В МНПЗ утверждали, что нештатной ситуации не было. В среду пресс-служба предприятия сообщила, что завод начал принимать нефть из системы "Транснефти", а 14–16 мая выпуск нефтепродуктов осуществлялся по плану. Кроме того, в компании отметили, что данные комплексной системы экологического мониторинга завода говорят "об отсутствии превышений по выбросам загрязняющих веществ на объектах завода".

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Как идет проверка?

18 мая Росприроднадзор возбудил административное дело по факту загрязнения воздуха в Капотне. В его рамках будет принято решение о дальнейшей работе МНПЗ. В ведомстве утверждают, что до настоящего момента у завода не утвержден проект нормативов предельно допустимых выбросов. Росприроднадзор настаивает на необходимости разработки предприятием планов их поэтапного сокращения — в том числе по сероводороду.

Ведомство обещает подготовить результаты анализов выбросов сероводорода в Капотне до 19 мая. Для получения уточняющих данных Росприроднадзор организовал работу с жителями районов ЮВАО Москвы.

При этом, как сообщил министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, по факту загрязнения воздуха в Капотне будут проверять не только МНПЗ, но и другие московские предприятия.

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Так что это за вещество — сероводород?

Бесцветный газ. Его отличительная особенность — запах тухлых яиц.

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Опасен ли он для здоровья?

Да. Сероводород токсичен. Длительное вдыхание воздуха, содержащего этот газ, может вызвать тяжелые отравления.

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Если мы почувствовали характерный запах — это уже повод для паники?

Нет. Он ощущается при низких концентрациях, которые безвредны для организма человека (0,012–0,03 мг/куб. м). Сильный запах чувствуется при 1,4–2,3 мг/куб. м, труднопереносимый запах — при концентрациях 7,0–11,0 мг/куб. м. А вот при более высоких концентрациях ощущение неприятного запаха, наоборот, ослабевает, наступает привыкание. Это особенно опасно, отмечают в Роспотребнадзоре, потому что человек не чувствует газ и может отравиться. 

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Как сероводород может попасть в организм человека?

В основном через дыхательные пути и частично через кожу.

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Как проявляется его действие?

При попадании на кожу в виде водных растворов вызывает покраснение, экзему. Раздражает органы дыхания и слизистые оболочки глаз — уже при концентрациях от 20,0 мг/куб. м.

При более высоких концентрациях появляются:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • холодный пот,
  • боль в глазах,
  • слезотечение,
  • светобоязнь,
  • насморк,
  • кашель,
  • металлический привкус во рту,
  • тошнота.

При концентрации 1000 мг/куб. м отравление развивается мгновенно:

  • возникают судороги,
  • потеря сознания,
  • наступает смерть от остановки дыхания.
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Кому особенно стоит опасаться превышений ПДК сероводорода?

По словам врача-пульмонолога Александра Пальмана, превышение концентрации сероводорода в воздухе может обострить состояние у людей, страдающих хроническими бронхолегочными заболеваниями. Им рекомендуется ограничить время нахождения на улице и исключить прогулки.

"Люди с бронхитом, люди с астмой — им, наверное, совершать утренние пробежки здоровья ради не стоит, а надо уменьшить активность и пребывание на открытом воздухе", — сказал ТАСС врач.

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Откуда в городском воздухе сероводород?

Основные источники сероводорода в городах — промышленные предприятия и канализация. В Москве изношенность канализационных сетей составляет от 60% до 99%, говорит директор природоохранных программ Общероссийской общественной организации "Зеленый патруль" Роман Пукалов. 

При этом, как правило, скопление вредных химических веществ в атмосфере образуется из-за неблагоприятных погодных условий (антициклон, отсутствие ветра).

 

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