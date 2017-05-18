Выше предела: что известно о выбросе сероводорода в Капотне

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В ночь на четверг в московском районе Капотня вновь был зафиксирован выброс сероводорода. По данным Мосэкомониторинга, норма содержания вещества в воздухе в 01:00 мск была превышена в 15 раз.
Что известно об этой ситуации и чем сероводород опасен для человека — в материале ТАСС.
Ночью в среду, 17 мая, датчик автоматической станции Мосэкомониторинга зафиксировал в Капотне превышение уровня предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода в 51 раз. Затем она снизилась — к 6:00 мск уровень сероводорода превышал норму в 2,9 раза. Направленные на место мобильные лаборатории МЧС и Росгидромета превышения не зафиксировали. Как отметил представитель столичного ГУ МЧС, показатели превышения ПДК сероводорода были зафиксированы из-за неисправности датчика автоматической станции Мосэкомониторинга. Однако позднее Роспотребнадзор подтвердил загрязнение воздуха на юго-востоке Москвы.
По данным, на которых настаивает Мосэкомониторинг, в районе Капотня было зафиксировано сверхнормативное загрязнение воздуха сероводородом до уровня 0,8 мг/куб. м. "По данным Всемирной организации здравоохранения, обратимая реакция у наиболее чувствительных групп населения (астматики и аллергики) может наблюдаться при концентрациях сероводорода на уровне 2,8 мг", — отмечалось в сообщении службы.
Здесь расположен Московский нефтеперерабатывающий завод. Это один из основных производителей топлива для Московского региона — доля продукции предприятия на рынке составляет 34%. Завод выпускает 30 наименований нефтепродуктов. Основная часть продукции — моторные топлива стандарта "Евро-5", дорожный, строительный и полимерно-модифицированный битум, сжиженные газы для коммунально-бытового использования.
Ранее сообщалось, что с 14 мая завод прекратил прием нефти и сдачу продукции из-за продолжения пусконаладочных работ после завершения ремонта. Официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин заявил, что МНПЗ прекратил работу из-за нештатной ситуации. В МНПЗ утверждали, что нештатной ситуации не было. В среду пресс-служба предприятия сообщила, что завод начал принимать нефть из системы "Транснефти", а 14–16 мая выпуск нефтепродуктов осуществлялся по плану. Кроме того, в компании отметили, что данные комплексной системы экологического мониторинга завода говорят "об отсутствии превышений по выбросам загрязняющих веществ на объектах завода".
18 мая Росприроднадзор возбудил административное дело по факту загрязнения воздуха в Капотне. В его рамках будет принято решение о дальнейшей работе МНПЗ. В ведомстве утверждают, что до настоящего момента у завода не утвержден проект нормативов предельно допустимых выбросов. Росприроднадзор настаивает на необходимости разработки предприятием планов их поэтапного сокращения — в том числе по сероводороду.
Ведомство обещает подготовить результаты анализов выбросов сероводорода в Капотне до 19 мая. Для получения уточняющих данных Росприроднадзор организовал работу с жителями районов ЮВАО Москвы.
При этом, как сообщил министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, по факту загрязнения воздуха в Капотне будут проверять не только МНПЗ, но и другие московские предприятия.
Бесцветный газ. Его отличительная особенность — запах тухлых яиц.
Да. Сероводород токсичен. Длительное вдыхание воздуха, содержащего этот газ, может вызвать тяжелые отравления.
Нет. Он ощущается при низких концентрациях, которые безвредны для организма человека (0,012–0,03 мг/куб. м). Сильный запах чувствуется при 1,4–2,3 мг/куб. м, труднопереносимый запах — при концентрациях 7,0–11,0 мг/куб. м. А вот при более высоких концентрациях ощущение неприятного запаха, наоборот, ослабевает, наступает привыкание. Это особенно опасно, отмечают в Роспотребнадзоре, потому что человек не чувствует газ и может отравиться.
В основном через дыхательные пути и частично через кожу.
При попадании на кожу в виде водных растворов вызывает покраснение, экзему. Раздражает органы дыхания и слизистые оболочки глаз — уже при концентрациях от 20,0 мг/куб. м.
При более высоких концентрациях появляются:
При концентрации 1000 мг/куб. м отравление развивается мгновенно:
По словам врача-пульмонолога Александра Пальмана, превышение концентрации сероводорода в воздухе может обострить состояние у людей, страдающих хроническими бронхолегочными заболеваниями. Им рекомендуется ограничить время нахождения на улице и исключить прогулки.
"Люди с бронхитом, люди с астмой — им, наверное, совершать утренние пробежки здоровья ради не стоит, а надо уменьшить активность и пребывание на открытом воздухе", — сказал ТАСС врач.
Основные источники сероводорода в городах — промышленные предприятия и канализация. В Москве изношенность канализационных сетей составляет от 60% до 99%, говорит директор природоохранных программ Общероссийской общественной организации "Зеленый патруль" Роман Пукалов.
При этом, как правило, скопление вредных химических веществ в атмосфере образуется из-за неблагоприятных погодных условий (антициклон, отсутствие ветра).