Госдума продлила срок представления поправок к законопроекту о реновации

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Госдума единогласным решением продлила в пятницу срок представления поправок ко второму чтению законопроекта о реновации жилого фонда Москвы до 3 июня. Такое решение было принято на пленарном заседании палаты. Ранее предполагалось, что данный срок будет продлен на месяц.

"Ставится на голосование продление срока поправок до 3 июня: на две недели мы продлеваем срок принятия поправок", - сказал спикер палаты Вячеслав Володин.

Он напомнил, что 18 мая состоялось совещание по законопроекту с представителями думских фракций и четырех профильных комитетов. По его словам, в результате "вышли на поправки, которые поддерживаются на основе консенсуса, решение серьезное". Глава нижней палаты убежден, что это "качественное решение в первую очередь по защите прав граждан, которые участвуют в программе по реновации".

Объясняя решение о пролонгации срока представления корректировок на две недели, а не на месяц, как планировалось раньше, Володин отметил: "Если бы мы вчера не вышли на те решения, которые позволяют говорить о том, что права граждан защищены, если бы мы вчера не согласовали эти вопросы и с правительством, и с ГПУ (Государственно-правовым управлением президента РФ), и с мэрией, то нам надо было бы оставлять ту дату, которую мы ставили".

"Но у нас есть две стороны вопроса: когда люди обсуждают проект, они не видят федеральный закон. И получается, что они руководствуются при обсуждении нормами, принятыми на уровне Мосгордумы", - констатировал председатель Госдумы.

"Но Мосгордума не может принять решение в области защиты прав граждан, это федеральные полномочия, поэтому нам было бы правильно сформировать позицию, эту позицию озвучить", - считает он. "А иначе они будут смотреть (текст) первое чтение, а первое чтение - это концепция, при этом в первом чтении абсолютно отсутствует норма, защищающая права граждан", - обратил внимание Володин.

"Поэтому нам не нужно здесь уподобляться страусу и уходить от ответственности, - призвал глава палаты. - Нам нужно сформировать позицию (вчера эта позиция всеми была поддержана), ее заявить и дальше уже обсуждать ее в ходе встреч с гражданами".

"А затем, если мы увидим, что остаются вопросы, никто не мешает нам пойти на решение по переносу срока принятия поправок и (второго) чтения - это все живой процесс, законотворческая работа", - пояснил спикер.

"До вчерашнего дня мы не могли об этом говорить, но вчера, когда все представители фракций и комитетов вышли на решение, нам есть о чем сказать", - заключил Володин.

При этом он указал на тот факт, что глава думского комитета по ЖКХ Галина Хованская, "которая много критиковала законопроект в первом чтении, с воодушевлением подписала те поправки, которые были обсуждены".

Спикер Госдумы также подтвердил, что к законопроекту могут поступить и новые корректировки.