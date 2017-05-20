Частные вузы в России: найти свою нишу или закрыться

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Российские частные вузы зачастую не могут соответствовать требованиям, предъявляемым Рособрнадзором: арендовать удобные просторные здания, спортзалы им не по карману. Это ведет к отзыву лицензий, судам и закрытиям. Как считают опрошенные ТАСС эксперты, успеха добиваются те, кто может предложить уникальные образовательные продукты, подготовку по новым специальностям и находит свою нишу - сегмент рынка, который еще не успели занять консервативные государственные университеты.

Внимание к проблемам частного высшего образование привлекла ситуация вокруг отзыва лицензии Европейского университета в Петербурге, в состав попечительского совета которого входят бывший министр финансов Алексей Кудрин и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. О том, как одни частные вузы достигают успеха, другие пытаются выжить, а третьи закрываются без борьбы, не в силах соответствовать предъявляемым требованиям - в материале ТАСС.

Европейский университет не сдается

На сегодняшний день лицензии отозваны у ряда крупных частных вузов, которые не сдаются и пытаются отстоять свое "право на жизнь". Так, продолжает развиваться борьба в судах Европейского университета с Рособрнадзором. 16 мая угроза приостановки образовательной лицензии (а значит и учебного процесса) была отсрочена до 13 июля. Таким образом, вуз реализовал свой план защиты в судах: дотянуть до конца учебного года.

В марте Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области согласился с требованием Рособрнадзора об аннулировании лицензии вуза. Кроме того, вуз проиграл 3 из 4 судов, но продолжает идти вверх по лестнице судебных инстанций в попытках сохранить статус-кво.

"Будем бороться. Не откажемся от нашей миссии - быть самым российским из европейских вузов", - сказал ректор Олег Хархордин. Если не удастся победить в суде, в вузе не исключают перелицензирование и готовы подать новый пакет документов летом, чтобы успеть получить новую лицензию до начала учебного года.

Поводом для судебных баталий стали нарушения, выявленные в ходе 11 проверок со стороны разных ведомств, которые прошли в Европейском университете летом 2016 года одна за другой. Большинство завершилось беседами и штрафами, две вылились в судебные разбирательства: с Рособрнадзором и с Комитетом имущественных отношений администрации Петербурга из-за здания. Однако пока учебный процесс останавливался лишь на неделю.

Владикавказский институт управления в более тяжелой ситуации - вуз уже временно не может принимать студентов. "У нас проходила документальная проверка, сейчас ждем заключения Рособрнадзора", - рассказал ректор Игорь Цопанов, уточнив, что и лицензия и госаккредитация продолжают действовать. Кроме того, по словам ректора, вуз также столкнулся и с финансовыми сложностями - поиском спонсоров, что не позволяет развиваться и даже поддерживать прежний уровень расходов, так как плата за обучение не покрывает всех расходов вуза.

Европейский университет в Санкт-Петербурге, наоборот, договорился о привлечении 2,4 млрд рублей спонсорских денег в реставрацию занимаемого им на правах аренды здания - особняка Кушелева-Безбородко, известного в Петербурге как Малый Мраморный дворец и служившего домом для морганатической жены Александра II. Однако это не помогло, и администрация города под Новый год направила вузу требование выехать в несколько дней. Спор перешел в судебную плоскость, суд продолжается, решение пока не принято, а администрация города пообещала не выселять вуз до окончания учебного года.

Если Европейский университет и Владикавказский институт управления комментируют свою борьбу за выживание, то большинство вузов, столкнувшихся с проблемами лицензирования, государственной аккредитации или потерей здания, предпочли оставить ситуацию без официального комментария.

Секреты успеха

По мнению большинства экспертов, среди самых успешных частных проектов в сфере высшего образования - Российский новый университет (РосНОУ), большой технический вуз, один из первых в постсоветской России частных вузов, где всерьез занимаются наукой и создали коммерчески успешные приборы в области кардиологии и новые средства поддержания здоровья профессиональных спортсменов. Счастливым исключением из правил эксперты считают самарский медуниверситет "Реавиз" ("Ребилитация, Врач и Здоровье"), первый и на сегодняшний день единственный негосударственный медицинский вуз в России, вышедший на 15 место среди всех медвузов страны.

Пример стабильной успешной работы показал и Сибирский университет потребительской кооперации (СибУПК), где, в частности, разрабатываются "технологии для улучшения жизни селян путем сокращения бедности", а по итогам 2016 года вуз вошел в топ-20 национального Рейтинга востребованности вузов РФ и стал вторым в России в своей номинации по показателю трудоустройства выпускников по специальности в первый год после окончания вуза. По мнению ректора Владимира Степанова, секрет успеха вуза - обязательный для всех студентов курс, "где их учат, как создавать собственное предприятие, как его развивать, как выбирать сферу деятельности". "О результативности начинания говорит тот факт, что более половины наших выпускников создают свой успешный бизнес", - полагает ректор.

Успешны и корпоративные вузы. Научный руководитель Института образования центра мониторинга качества образования Высшей школы экономики(ВШЭ) Виктор Болотов указал на группу высших учебных заведений, созданных крупными корпорациями, такими как "Северсталь", "Норильский никель", Сбербанк. "Там готовятся сотрудники под конкретное рабочее место", - уточнил он. Это чем-то напоминает японский подход: 90 процентов вузов, по оценке научного руководителя Института образования центра мониторинга качества образования Высшей школы экономики (ВШЭ), Владимира Зернова, частные и многие тесно связаны с корпорациями.

Проблемы - под копирку

Ассоциация негосударственных вузов России (АНВУЗ) попыталась измерить "общую температуру по больнице", опросив все частные вузы о положении дел. "Картина получилась не очень веселая, - говорит председатель ассоциации, ректор Российского нового университета (РосНОУ) Владимир Зернов. - Ответы написаны, будто под копирку: условия работы ухудшаются из года в год. Почти ни у одного частного вуза нет возможности обзавестись нормальными спортзалами или стадионами, как того требуют правила лицензирования", - рассказал он, уточнив, что всего на сегодня в систему высшего образования входит около 250 частных вузов, 150 из них объединены в АНВУЗ.

Причины он видит в "полном отсутствии государственной поддержки", необходимости платить налоги по тем же правилам, что и в ларьке, невозможности выиграть государственные гранты, в мизерных контрольных цифрах приема и ограничениях в развитии перспективных научных направлений, которые накладывает на частные вузы 284-я статья Налогового кодекса, по которой лишь 10 процентов доходов вуз может получать от своей научной деятельности, а остальные 90 - от образовательной. По наблюдению Зернова, многие частные вузы пытаются решать возникающие у них проблемы не сообща, через Ассоциацию, а индивидуально.

"Главные проблемы негосударственного сектора - стереотипы прошлого: "частник - это хапуга", "частник - это некачественно", "частник не о человеке думает, а о прибыли", - считает Николай Лысов, ректор самарского медуниверситета "Реавиз" ("РЕАбилитация, Врач И Здоровье"), единственного негосударственного медицинского вуза в России.

"Выкашивают жуликов"

По мнению Зернова, около сотни частных вузов - довольно сильные, их можно найти в десятке регионов страны - в Москве и Петербурге, на Дальнем Востоке, в Екатеринбурге, Уфе, Воронеже, Волгограде, Краснодаре, Курске, на Северном Кавказе. По мнению другого эксперта Виктора Болотова, занимавшего пост замминистра образования РФ в начале 1990-х, когда только начал складываться частный сектор в высшем образовании России, сильных вузов в частном секторе около 50. В их числе Болотов назвал РосНОУ и Российскую экономическую школу (РЭШ, Москва), Восточный институт экономики, гуманитарных наук, управления и права (Башкирия), Университет управления "ТИСБИ" (Тольятти), Самарскую гуманитарную академию, Европейский университет в Санкт-Петербурге.

Болотов рассказал, что большинство успешно работающих негосударственных вузов принадлежат к первой волне, поделившись наблюдением, что для создателей первых частных вузов это не было просто бизнесом, они горели идеями. "Их создатели - успешные в советское время руководители и преподаватели, могли создать любой другой бизнес, но хотели использовать свои знания, энергию и потенциал в модернизации высшей школы. А вот вторая волна - в 1993-1995 годах, была другой: это был расцвет жуликов, они посмотрели на первую волну и сообразили: "ага, можно". Доходило до того, что стали появляться "вузы", которые проводили лекции 2 раза в неделю в кинотеатрах - они стояли в ту пору пустыми. А потом жуликов стали "выкашивать", - рассказал Болотов.

Российские частные вузы не такие, как на Западе

Научный сотрудник проектно-учебной лаборатории "Развитие университетов" ВШЭ Олег Лешуков отметил, что анализ российских частных вузов говорит о существенных различиях в этом секторе образования в России и на Западе.

"В Британо-американском варианте частные вузы часто делятся на три очень отличающиеся друг от друга группы. Первую составляют элитные университеты, не очень большие, с высокой стоимостью обучения, стремящиеся заполучить самых талантливых абитуриентов и располагающие передовыми преподавателями и экспертами: Гарвард, Стенфорд, Йель. Ко второй группе относятся культурные или религиозные университеты, предназначенные для особых категорий обучающихся, тоже небольшие. К третьей категории относятся вузы массового образования с большим потоком абитуриентов, где обучают массовым специальностям в области экономики, менеджмента, управления", - отметил он, сославшись на публикации профессора и исследователя частного образования Дэниэла Леви.

Российская ситуация, по мнению Олега Лешукова, заметно отличается. Здесь не так много частных университетов, которые ассоциируются у абитуриентов с элитными, но они есть: это Европейский университет в Санкт-Петербурге, Московская высшая школа социальных и экономических наук (МВШСЭН, Шанинка), которые стремятся дать гуманитарное образование на уровне лучших западно-европейских образцов, а также РЭШ, где экономическое образование дается на основе трудов зарубежных экономистов, а обучение ведется на английском языке. Такие вузы как РЭШ он считает нишевыми - созданными как ответ на запрос рынка труда и общества.

В отдельную группу эксперт выделил и некоторые многопрофильные частные университеты, такие как Российский новый университет, так как это большой частный вуз, где преподаются инженерные и технические специальности - нанотехнологии, IT и т.д.

Найти свое место в системе образования

По мнению Виктора Болотова, частный сектор может найти свою нишу в области образования для людей с особыми или повышенными запросами к сервисам, например, для инвалидов или людей с требованиями к повышенной комфортности и в целом не сможет составить конкуренцию государственным вузам, а в количественном соотношении занимая не более четверти в общем объеме вузовского образования. Ректор Сибирского университета потребительской кооперации Владимир Степанов считает, что у частных вузов больше гибкости и возможности внедрять "специальности из атласа новых профессий".

Сергей Кочегаров, ректор Северного института предпринимательства, рассказал, что в вуз "идет много сотрудников правоохранительных органов": "Мы учитываем индивидуальные особенности, командировки, специфику работы студентов и их жизненных приоритетов: у нас есть одна студентка, которой скоро 60 лет, и мы готовы учить в любом возрасте. Но индивидуальный подход не означает, что у нас учиться легче", - отметил ректор.

Директор частной школы в Волгограде, в прошлом ректор частного вуза Михаил Сукиасян видит финансовые преимущества частных вузов в конкуренции с государственными. "Стоимость обучения в большинстве частных вузов несколько ниже, (чем на платных отделениях государственных вузов, - прим. ТАСС), поэтому они конкурентны в борьбе за абитуриентов", - уверен он.

Кисловодский институт экономики и права после потери лицензии перепрофилировался на программы повышения квалификации медиков и спортсменов, - рассказал ректор Азнаур Дудов. Научный сотрудник проектно-учебной лаборатории "Развитие университетов" ВШЭ Олег Лешуков вывел формулу выживания частного сектора в высшем образовании в России не из материальных составляющих. Он сделал акцент на точном и четком понимании своей миссии, своей ниши и группы, для которой конкретный вуз работает. "Необходимо четко сформулировать свои миссии и цели, определиться, для какой категории абитуриентов по какой тематике конкретный вуз работает", - сказал он.

В дореволюционной истории системы образовании именно так и было - нишей частного образования было университетское образование для женщин. "Из государственной казны финансировались не образовательные, а воспитательные девичьи учреждения, например Смольный институт, и аналогичные ему Мариинский институт в Нижнем Новгороде. А высшее образование женщины могли получить только в частных учебных заведениях, например на Бестужевских курсах в Петербурге, в женских частных вузах в Киеве, Харькове, Новороссийске, Томске. После революции эта ниша исчезла - женщин уравняли в правах с мужчинами и Бестужевские курсы вошли в состав Петроградского университета (ныне СПбГУ).

В наши дни востребованность частного образования сохраняется. По мнению Олега Лешукова, частные вузы, "безусловно, нужны хотя бы потому, что расширяют число людей, получающих доступ к высшему образованию, а образованный человек работает эффективнее и получает больше", тратит больше, разогревая экономику страны в целом.