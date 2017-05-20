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Делегация РПЦ прибыла в итальянский Бари за частью мощей Николая Чудотворца

Общество
20 мая, 18:33 дата обновления: 20 мая, 18:36 UTC+3

В базилике, где 930 лет покоятся мощи святого, в субботу вечером состоится богослужение, в котором примут участие паломники из России

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БАРИ, 20 мая. /ТАСС/. Делегация Русской православной церкви (РПЦ) прибыла в итальянский город Бари, откуда в Россию будет принесена часть мощей одного из самых почитаемых в православии святых - Николая Чудотворца.

На борту самолета, приземлившегося в аэропорту Бари, председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион и руководитель Управления по зарубежным учреждениям Московской патриархии, управляющий приходами РПЦ в Италии, епископ Богородский Антоний Севрюк.

В базилике святителя Николая в Бари, где 930 лет покоятся мощи святого, в субботу вечером состоится богослужение, в котором примут участие паломники из России, прибывшие в город утром.

Договоренность о принесении мощей из Италии была достигнута по результатам исторической встречи Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Папой Римским Франциском 12 февраля 2016 года. Впервые за 930 лет православные россияне смогут прикоснуться к святыне на территории РФ.

Часть мощей будет принесена в кафедральный соборный храм Христа Спасителя в Москве 21 мая - накануне дня памяти святителя Николая. Праздничное вечернее богослужение в этот день там возглавит патриарх Кирилл. С 13 июля по 28 июля мощи будут находиться в Санкт-Петербурге.

Святитель Николай - один из самых почитаемых святых не только в римско-католической и православной церквях, но и во всем христианском мире.

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