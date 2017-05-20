Делегация РПЦ прибыла в итальянский Бари за частью мощей Николая Чудотворца

Василевский, Панарин и Белов стали лучшими игроками в сборной России по хоккею на ЧМСпорт 20 мая, 19:04
Дортмундская "Боруссия" заняла третье место в чемпионате Германии и сыграет в группе ЛЧСпорт 20 мая, 18:58
Святая вода и ихрам в подарок: в древнем Болгаре отпраздновали день принятия исламаОбщество 20 мая, 18:55
Сборная России проиграла канадцам в полуфинале чемпионата мира по хоккеюСпорт 20 мая, 18:42
FIDE пока не рассматривает вариант проведения матча за мировую шахматную корону в МосквеСпорт 20 мая, 18:22
В Канкуне скончался пострадавший при попытке линчевать россиянина мексиканецПроисшествия 20 мая, 18:17
Российский велогонщик Закарин стал вторым на 14-м этапе многодневки "Джиро д'Италия"Спорт 20 мая, 18:17
Меланья и Иванка Трамп в Эр-Рияде не стали покрывать головуМеждународная панорама 20 мая, 18:06
Россия подала иск в ВТО в связи с постоянно вводимыми Украиной санкциямиЭкономика и бизнес 20 мая, 17:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БАРИ, 20 мая. /ТАСС/. Делегация Русской православной церкви (РПЦ) прибыла в итальянский город Бари, откуда в Россию будет принесена часть мощей одного из самых почитаемых в православии святых - Николая Чудотворца.
На борту самолета, приземлившегося в аэропорту Бари, председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион и руководитель Управления по зарубежным учреждениям Московской патриархии, управляющий приходами РПЦ в Италии, епископ Богородский Антоний Севрюк.
В базилике святителя Николая в Бари, где 930 лет покоятся мощи святого, в субботу вечером состоится богослужение, в котором примут участие паломники из России, прибывшие в город утром.
Договоренность о принесении мощей из Италии была достигнута по результатам исторической встречи Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Папой Римским Франциском 12 февраля 2016 года. Впервые за 930 лет православные россияне смогут прикоснуться к святыне на территории РФ.
Часть мощей будет принесена в кафедральный соборный храм Христа Спасителя в Москве 21 мая - накануне дня памяти святителя Николая. Праздничное вечернее богослужение в этот день там возглавит патриарх Кирилл. С 13 июля по 28 июля мощи будут находиться в Санкт-Петербурге.
Святитель Николай - один из самых почитаемых святых не только в римско-католической и православной церквях, но и во всем христианском мире.